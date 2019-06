Jüterbog

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 19.40 Uhr am Bahnhof in Jüterbog einen Chevrolet-Fahrer gesehen, der nicht angegurtet war. Der Funkstreifenwagen eilte dem Mann in seinem Wagen nach, denn er versuchte, vor den Polizisten zu fliehen. Nach der Fahrt durch das Stadtgebiet von Jüterbog, fuhr er schließlich in eine Gartenanlage, sprang dort aus dem Auto und versuchte nun, weiter zu Fuß zu flüchten.

Ohne Führerschein und angetrunken

Nach etwa 100 Metern Verfolgungsjagd zu Fuß konnten die Polizisten den 31-jährigen Mann fangen. Er war ohne Führerschein unterwegs gewesen. Zudem hatte der eine Atemalkoholwert von 0,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und Anzeigen aufgenommen.

