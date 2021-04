Ein Dachstuhl-Brand in einem Doppelhaus im Jüterboger Musikerviertel hat am Sonnabendmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Bewohner kamen offenbar mit dem Schrecken davon.

