Dankeschön an die Ehrenamtler

Jüterbog

Wie jedes Jahr danken die Mitglieder der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV) aktiven Vereinsmitgliedern in den Kategorien Sport, Integration, Kultur und Soziales für ihr ehrenamtliches Engagement. Auch am Mittwochabend bei der letzten Sitzung der SVV in diesem Kalenderjahr gab es Blümchen, Urkunden, 50 Euro als Anerkennung, ein Händedruck als Dankeschön und ein anschließendes Essen gemeinsam mit den Stadtverordneten in der Gaststätte „Fuchsbau“, wo vorher getagt wurde.

Ilona Stein (Sport)

In der Kategorie Sport wurde Ilona Stein ausgezeichnet. „Man könnte meinen“, sagte Laudatorin Maritta Böttcher (Linke), „sie wohnt auf dem Sportplatz.“ Denn dort sei Ilona Stein eigentlich immer zu finden. Seit genau 25 Jahren engagiert sie sich als Juniorentrainerin beim FC Viktoria Jüterbog und leitet eine Fußball-AG an der Geschwister-Scholl-Grundschule.

Frank Dietzel (Sport)

Ebenfalls im Bereich Sport wurde Frank Dietzel, Vorsitzender des Modellsportclubs Jüterbog ausgezeichnet, der aber dienstlich verhindert war. Laudator Falk Kubitza ( SPD) hob hervor, dass die Clubmitglieder unter seiner Leitung nicht nur ihren Sport ausüben, sondern sich an vielen Projekten des hiesigen Gemeinwesens beteiligen. Dazu gehören unter anderem Veranstaltungen in den Horten verschiedener Grundschulen.

Helga Jannek (Integration)

Im Bereich Integration dankten die Stadtverordneten Helga Jannek für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe Jüterbog, deren Gründungsmitglied sie ist. Als aktives Mitglied der katholischen Kirchengemeinde hat sie schon in den 1990er Jahren Flüchtlingen geholfen. Nach dem Anschlag auf die Turmstube hat Helga Jannek die Kleiderstube in den neuen Räumen aufgebaut und regelmäßig betreut. „Frau Jannek hat einen großen Anteil daran, dass das Zusammenleben in unserer Stadt bis auf wenige Ausnahmen gut und friedlich verläuft“, betonte Laudatorin Gabriele Dehn ( SPD).

Axel Richter (Kultur)

Für die Bereicherung des Kulturlebens wurde der Präsident des Carnevalclubs Jüterbog (CCJ), Axel Richter, geehrt. Unter seinem Einfluss, so Laudator Kubitza, sei der Verein nicht nur über die Grenzen der Stadt hinaus bekannter geworden, sondern habe die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen intensiviert.

Claudia Mager und Birgit Vater (Soziales)

Schließlich bedankten sich Stadtverordnetenvorsitzender, Bürgermeister und Laudatoren bei Claudia Mager, Vorsitzende des Vereins Integration-Bewegung-Lebensfreude, der seit mehr als 25 Jahren Herz- und Rehasport für alle Altersklassen anbietet, sowie bei Birgit Vater, die als ausgebildete Senioren-Tanzlehrerin seit mehr als 20 Jahren, die Senioren-Tanzgruppe leitet.

Von Hartmut F. Reck