Jüterbog

Nicht nur für Ortsunkundige ist die Ausschilderung und Verkehrsführung in und um Jüterbog herum zurzeit ziemlich verwirrend. Seitdem am Montag die Baustelle auf der Jüterboger Ortsumfahrung (B 101) eingerichtet wurde, um dort die Deckschicht zu erneuern, hat das Verkehrs-Wirrwarr eine neue Dimension erreicht.

Von Baustelle zu Baustelle

Immerhin wird schon seit mehr als zwei Jahren die B 102 mitten in Jüterbog ausgebaut und seitdem ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Nun kommt noch die Ortsumfahrung dazu, und der Verkehr wird durch die Stadt geleitet.

Wer von Norden aus Richtung Kloster Zinna/ Luckenwalde mit seinem Fahrzeug kommt, steht erst einmal für mehrere Minuten an der Baustellenampel etwa 100 Meter vor der eigentlichen Ampelkreuzung. In der Gegenfahrtrichtung kommen ihnen die Autos aus der Jüterboger Innenstadt entgegen, durch die der aus dem Süden kommende Verkehr geleitet wird.

Im Zick-Zack-Kurs durch die Stadt

In Richtung Süden kann man hinter der Baustellenampel entweder nach rechts in die Stadt fahren oder aber derzeit auch auf der Ortsumgehung, aber nur in diese Richtung und nur bis zum nächsten Knotenpunkt B 101/B 115 Baruther Chaussee. Dort geht es nur noch nach rechts Richtung Innenstadt oder nach links in Richtung Baruth.

Wer weiter nach Dahme oder Herzberg will, muss sich spätestens dort entscheiden, ob er im Zick-Zack-Kurs über Baruther und Herzberger Straße, B 102 bis Hohengörsdorf und dann über Borgisdorf und Hohenahlsdorf zurück auf die B 101 steuert oder auf der B 115 über Markendorf, Schlenzer, Sernow und Lichterfelde nach Werbig fährt, um von dort in Richtung Dahme oder Hohenahlsdorf weiter zu fahren.

Bitte einordnen in die Warteschlange

Wer aus umgekehrter Richtung kommt, muss von der B 102 über die Herzberger Straße und dann entweder auf der B 115 Richtung Markendorf-Baruth oder durch die Innenstadt, um sich am Luckenwalder Berg in die Warteschlange Richtung Kloster Zinna einzuordnen.

Wie schon vor drei Jahren, als der Landesbetrieb Straßenwesen andere Abschnitte der Umgehungsstraße sanieren ließ, hat er auch diesmal darauf verzichtet, die verkehrliche Sachkompetenz vor Ort für die Gestaltung der Umleitung und Umleitungs-Ausschilderung zu nutzen. „Wir haben nichts von der Baumaßnahme gewusst und diesmal nicht mal einen Plan zu Gesicht bekommen“, klagt Ernst Lekat vom Jüterboger Verkehrsbeirat. „Ich selbst habe es erst dadurch gemerkt, dass der Verkehr in der Innenstadt mal wieder ganz schön dicke geworden ist“, so Lekat weiter.

Sperrung wird oft ignoriert

Wie genervt die Autofahrer vom Umleitungs-Wirrwarr sind zeigt auch die Tatsache, dass viele die halbseitige Sperrung auf der Umgehungsstraße ignorieren und in verbotener Richtung durchfahren.

Von Uwe Klemens und Hartmut F. Reck