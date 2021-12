Jüterbog

Die angedachten oder bereits in Kraft getretenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben auch in Jüterbog ihre Gegner. Sie trafen sich am Montagabend Kritiker der Corona-Politik zu einem eher stillen Protest-Spaziergang, bei dem die Organisatoren im Hintergrund blieben und nicht erkennbar wurden.

450 Teilnehmer zogen still durch die Stadt

In Jüterbog waren es nach einer MAZ-Zählung rund 450 Teilnehmer aus allen Altersgruppen. Beim zweiten Spaziergang dieser Art vor einer Woche waren es rund 300.

Protestmarsch gegen Corona-Maßnahmen in Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Ohne Ansprache oder Aufrufe setzte sich der Zug kurz nach 19 Uhr vom Marktplatz aus in Bewegung, wobei die mit mehreren Fahrzeugen angerückten Polizeibeamten den Verkehr regulierten. Etliche Teilnehmer hatten Kerzen mit dabei, so dass der lange Zug auf den ersten Blick eher den Charakter eines Adventsumzuges denn eines Protest-Marsches hatte.

Nach gut einer Stunde war die Innenstadt zwischen Neumarkt und Schlossstraße umrundet. Mit umgedichten Texten auf bekannte Weihnachtsmelodien endete der Protest-Spaziergang knapp eineinhalb Stunden wieder auf dem Marktplatz. Eine Gegendemonstration gab es nicht.

„Mir geht es um meine Freiheitsrechte“

„Warum ich dabei bin? Mir geht es um meine Freiheitsrechte. Ich selbst bin weder Impfgegner noch -befürworter und sogar geimpft, aber mich stört, dass man erwachsene Menschen so sehr bevormundet und alle, die sich, wie mein Freund, nicht impfen lassen wollen, nicht selbst entscheiden lässt“, erläutert die 60-jährige Jüterbogerin Cornelia Gast, warum sie mit einigen Freunden beim Spaziergang mitgelaufen ist.

„Was mich am meisten stört, ist die Spaltung der Gesellschaft und die Angstmache mit Bildern von Intensivstationen, die es auch vor 30 Jahren so schon gab“, nennt die Hohenahlsdorferin Marion Hannemann als Motivation für ihren Protest. Als Ärztin halte sie das Impfen von Kindern für einen großen Fehler. „Dass sich Jugendliche freiwillig impfen lassen, liegt daran dass sie einfach ihr normales Leben zurückhaben wollen, was ich für die falsche Motivation halte“, so Hannemann. Dass Teilnehmer solcher Protestaktion als Nazis oder rechtsradikal bezeichnet werden, empfindet die überzeugte Links-Wählerin als unfair.

Auch in Luckenwalde, Trebbin, Zossen und Ludwigsfelde kam es nach Angaben der Polizei zu Protesten, dort blieb die Teilnehmerzahl aber jeweils unter 100.

Von Uwe Klemens