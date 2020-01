Kreativ treffen sich seit einem Jahr

Jüterbog

Hobbykünstler jeden Alters kommen seit einem Jahr beim Kreativabend zusammen. Ein guter Grund, am Freitagabend im Stadtteiltreff Jüterbog II zu feiern. In gemütlicher Runde bei Fingerfood und einem Gläschen Sekt bemalten die Mitglieder rund um Organisatorin Sabrina Dimde die extra für diesen Abend bestellten Keramiken. Vom Einhorn mit goldenem Horn bis zur Schüssel mit kunstvollem Blumenmuster war alles dabei, was das Herz begehrt.

Einmal in der Woche geht’s in den Stadtteiltreff

Einmal die Woche kommen überwiegend Frauen in den Stadtteiltreff und arbeiten an unterschiedlichsten Kunst-Projekten, bei denen sie sich dann unterstützen. Die Kreativabende betrachten viele als Ausgleich zur Arbeit. Von kleinen Kindern, über junge Frauen bis hin zu jenen im Rentenalter – die Teilnehmer sind bunt gemischt. Nur ein paar Männer würde sich Sabrina Dimde für die Zukunft wünschen. Erfahrungen austauschen und sich gemeinsam vernetzen, genau darum soll es auch in Zukunft gehen.

Von Felix Walter