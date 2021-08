Jüterbog: Der Fürstentag findet trotz Corona wieder statt

Jüterbog

„Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Jörg Podzuweit. Damit meint er nicht irgendwelche olympischen Schnelligkeitswettbewerbe, sondern die alljährlich wiederkehrenden Vorbereitungen für den Fürstentag in Jüterbog. Dazu gehört auch das Vorbereitungsgespräch zwischen dem Verein als Organisator und der Stadtverwaltung, der Feuerwehr und der Polizei. Dieses hat inzwischen stattgefunden, und die letzten Dinge sind besprochen worden.

„Nun warten wir noch darauf, was das Gesundheitsamt des Kreises dazu sagt“, meint Jörg Podzuweit, der als Vorsitzender des Heimatvereins seit zehn Jahren auch der Hauptverantwortliche für die Organisation des Fürstentages ist.

Letztes Jahr fiel das Fest aus

Während im vergangenen Jahr das beliebte Mittelalterspektakel mit Volksfestcharakter wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, obwohl der Fürstentag 2020 eigentlich schon so gut wie durchorganisiert war, soll er 2021 doch wieder stattfinden, auch wenn die Pandemie immer noch grassiert.

Doch da mittlerweile viele Menschen geimpft sind, gilt seit kurzem eine neue Umgangsverordnung, nach der es bei der Durchführung des Fürstentages kein Problem geben dürfte, meint zumindest Podzuweit. Auf Abstand und Hygiene werde auf jeden Fall geachtet.

„Wenn 750 Leute auf einem Platz sein dürfen, ohne einen Test- oder Impfnachweis, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Denn so viele sind wir sowieso nie auf dem Marktplatz“, sagt der Heimatvereinsvorsitzende, „denn da ist ja ein ständiges Kommen und Gehen.“ Und wenn, dann kriege man da höchstens 600 Besucher drauf. Eine Kontrolle sei allerdings schwierig, räumt Podzuweit ein.

Probleme mit der Finanzierung

Das viel größere Problem für ihn ist aber die Finanzierung. Denn in diesem Jahr haben die bisherigen Unterstützer nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt, vielleicht auch in der Annahme, dass das Fest wieder ausfallen wird. „Da knabbern wir noch dran“, meint Podzuweit und kündigt an, noch in dieser Woche bei etlichen Händlern der Stadt kleine Spardosen aufzustellen. Auf den Kästchen steht dann: „Ihre Spende für den Jüterboger Fürstentag“.

Schließlich sei die Durchführung eines solchen Festes nicht ganz billig, gibt Jörg Podzuweit zu bedenken, „dafür bieten wir den Jüterbogern aber auch etwas“, betont er. So werden wieder die Rabenbrüder kommen und der Mittelaltermusiker Irrgang aus Jena. Und Ritter Jaroslaw übernimmt das Kinderprogramm unter anderem mit Bogenschießen. Aus Hannover reist der Gaukler an, der sich „Immernochfrank“ nennt, und am Abend sorgt Ritter Rick aus Oranienburg für zwei Feuershows erst um 20 Uhr für die Kinder und später um 23 Uhr für die „größeren Kinder“, wie Podzuweit das zu erwartende Publikum bezeichnet.

Auch einige Höfe werden wieder öffnen, „wir müssen aber an die Gäste appellieren, sich zurückzuhalten, damit es nicht zu voll wird“, betont Podzuweit. „Schließlich wollen wir es nicht vergeigen, dass wir in den nächsten Jahren gar nichts mehr machen dürfen.“

Der Einzug in die Altstadt führt dieses Mal nicht durch das Dammtor wie hier beim Fürstentag 2016, sondern durch das Zinnaer Tor. Quelle: Victoria Barnack

Ansonsten wird auch dieser Fürstentag am 11. September um 11 Uhr mit dem Einzug der fürstlichen Gäste durch das Stadttor beginnen. Diesmal ist es wegen der Straßenbauarbeiten aber nicht das Dammtor, sondern das Zinnaer Tor.

Anschließend geht es weiter ins Rathaus, wo im Ratssaal wieder Verhandlungen zwischen den Fürsten und Fürstbischöfen nachgestellt werden. Diesmal geht es um das Jahr 1411, als das Erzbistum Magdeburg gegen das Bistum Meißen in den Krieg zieht, weil es dessen Eigenständigkeit nicht anerkennen will und auch Anspruch auf das Ländchen Bärwalde erhebt, das zur böhmischen Krone gehört.

Von Hartmut F. Reck