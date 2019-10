Jüterbog

Acht bis zehn Frauen treffen sich regelmäßig am Freitagabend in Jüterbog II, um ihrem Hobby nachzugehen. Seit Mitte Januar dieses Jahres gibt es den Kreativabend im Stadtteiltreff in der Brückenstraße. Frauen jeden Alters vertreiben sich dort die Zeit mit Handarbeiten und werten beim gemütlichen Plausch di...