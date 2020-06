Jüterbog

Noch etwas verhalten war die erste Resonanz auf den Aufruf zum diesjährigen Lesesommer. Nur drei Jüterboger Grundschülerinnen warteten vor dem Absperrband am Eingang zur Bibliothek im Mönchenkloster, wo Bürgermeister Arne Raue (WsJ) das Band durchschneiden sollte. Der kam pünktlich um 14 Uhr mit einer Schere in der Hand. „Wir sind noch in der Startphase“, sagte er, , und nach oben ist alles offen.“

Er freue sich, dass die Stadt dafür gesorgt habe, dass die Bibliothek immer attraktiver gemacht wurde und den Bestand aufgestockt habe. Politisch genieße die Bibliothek eine breite Deckung. Schließlich sei die Diskussion über ihre Aufrechterhaltung der Stadtbücherei inzwischen längst verjährt.

Kleine Stadt will erst noch wachsen

Raue räumte ein, dass andere kommunale Bibliotheken besser ausgestattet seien, aber das sei eben alles eine Kostenfrage. Und Jüterbog sei eben eine kleine Stadt. „Da wollen wir aber noch wachsen“, sagte der Bürgermeister.

Lucie Lorenzn (l.) und Elsa Gesierich wühlen im neuen Leseangebot. Quelle: Hartmut F. Reck

Nach dem Banddurchschnitt stürzten sich die zehnjährige Lucie Lorenz von der 4b der Lindenschule sowie Hanna-Marie Pilz und Elsa Gesierich von der 6. Klasse der evangelischen Grundschule auf den neuen Lesestoff. 200 nagelneue Bücher warteten dort auf sie in einem Regal und auf zwei fahrbaren Wühltischen. „Die haben wir vom Restgeld des Vorjahres gekauft“, sagte Bibliotheksleiterin Carola Langer, „das Geld hatten wir angespart.“ Dafür erhielt sie ein Lob des Bürgermeisters für diese „vorausschauende Maßnahme“.

Die neuen Kinder- und Jugendbücher bestehen aus Comics, Fantasy- und Sommerromanen, aber auch aus Sachbüchern, mit denen sich auch mancher Erwachsene seine Kenntnisse noch einmal auffrischen könnte.

Unterhaltungsliteratur bevorzugt

Die drei Mädchen zogen bei ihrer ersten Auswahl aber eher die Unterhaltungsliteratur vor. Zunächst war die Auswahl für jede von ihnen auf zwei Bücher beschränkt. Die (noch!) elfjährige Elsa Gesierich fand zu ihrer Freude das Buch „Alice-Miranda –Willkommen im Internat“ von Jacqueline Harvey. „Das Buch wollte ich mir schon kaufen“, sagte sie. „Das hatte ich bei einer Freundin gesehen und hab’ da schon mal reingeguckt.“ Das kann sie sich jetzt sparen.

Die 13-jährige Hanna-Marie Pilz suchte sich unter anderem den jahreszeitgerechten Mädchenroman „Mein Sommer mit Holly“ von Stephanie Polák aus. Und Lucie Lorenz fand das Buch „Einhorn-Sommer“ von Dagmar Hoßfeld am interessantesten.

Lesefortschritt wird im Log-Buch notiert

Ausgesucht hatten die Bibliothekarinnen die Bücher aus der Sommerliste der Einkaufszentrale für Bibliotheken. Die drei Mädchen und alle Schüler der Klassenstufen vier bis sechs, die noch kommen, um an dem Lesesommer teilzunehmen, erhalten zunächst eine Eröffnungstüte. Darin befinden sich eine Leseclub-Karte und ein Log-Buch, in dem jedes ausgeliehene Buch vermerkt wird – samt Bewertung und Bibliotheksstempel. „Diese Log-Bücher werden am Ende ausgewertet“, sagt die Mitarbeiterin der Kinderbibliothek Carmen Eike. Außerdem gibt es Armbänder vom Landesverband Brandenburg des Deutschen Bibliotheksverbands mit der Aufschrift „Brandenburger Lesesommer“, an dem neben der Jüterboger Stadtbücherei noch 18 weitere Bibliotheken teilnehmen, unter anderem die aus Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf.

Carmen Eike von der Kinderbibliothek nimmt die Anmeldung zum Lesesommer entgegen. Quelle: Hartmut F. Reck

Jedem ausgeliehenen Buch liegt auch ein Bewertungszettel bei, auf dem die Kinder angeben können, ob es und was ihnen daran gefallen hat oder auch nicht.

Ab dem dritten gelesenen Buch gibt es eine Urkunde. Die Log-Bücher müssen bis zum 15. August zurückgegeben werden. Am 19. August findet dann auf dem Klosterhof ein Abschlussfest mit Urkundenübergabe statt. Und der Wanderpokal „Klasse Leseklasse“, für die Klasse, deren Schüler die meisten Bücher gelesen haben, wird ebenso vergeben.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind dienstags von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Von Hartmut F. Reck