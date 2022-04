Jüterbog

„Die Stimmung ist großartig. Das Wetter spielt uns natürlich super in die Karten und man merkt auch, dass die Leute wieder raus wollen. Mich freut besonders die Vielfalt unter den Besuchern“, sagt Tom Siedenberg (Linke) am Samstag zufrieden. Der stellvertretende Vorsitzende der Linken Teltow-Fläming und seine Parteikollegen hatten wieder zum Osterfest in den Jüterboger Schlosspark geladen, um Familien der Stadt ein paar spaßige Stunden zu bescheren.

Neben alteingesessenen Jüterbogern zählten am Samstag auch geflüchtete Familien zu den Gästen. Darunter sowohl jene, die schon seit einigen Jahren in Jüterbog leben, als auch Ukrainer, die erst vor Kurzem Zuflucht in der Stadt gefunden haben. Für die Letzteren war das Fest nicht nur eine weitere Gelegenheit, um Anschluss zu finden und sich wenigstens kurzzeitig von der traurigen Realität in ihrer Heimat abzulenken, sondern auch eine ganz neue Erfahrung.

Denn in der Ukraine wird Ostern erst eine Woche später gefeiert und einen Osterhasen haben die Kinder in Jüterbog auch zum ersten Mal gesehen. Mit seiner freundlichen Ausstrahlung konnte der sie aber ziemlich schnell für diese deutsche Tradition begeistern.

70-jähriger Osterhase begeistert Klein und Groß

Rüdiger Schütte zählte als Osterhase zu den Höhepunkten im Schlosspark. Vier große Körbe voll mit bunten Eiern hatte er schon nach kurzer Zeit an die Kinder vor Ort verteilt. „Ich freue mich total, dass es so gut angenommen wird“, so Rüdiger Schütte über die Atmosphäre am Samstag. „Alle haben Spaß – gerade nach dieser Zeit ist es für alle ein schönes Erlebnis.“

Und nicht nur der Nachwuchs gehörte zu den Beschenkten – auch der Osterhase konnte etwas abstauben. „Die Kinder freuen sich und haben mir sogar Bilder gemalt“, erzählt Rüdiger Schütte stolz. Dass der Osterhase vor Kurzem schon 70 Jahre geworden ist, störte die kleinen und großen Besucher nicht. Im Gegenteil: Ein Selfie mit ihm wollten viele für das Familienfotoalbum mitnehmen.

Im vergangenen Jahr musste Die Linke coronabedingt auf das bunte Spektakel verzichten. Alternativ war man durch die Jüterboger Kitas getourt. Dass im Jahr 2022 fast wieder alles beim Alten ist, freut auch Maritta Böttcher (Linke). Wie die Jüterboger Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete berichtet, war zu Beginn des Jahres noch nicht ganz klar, ob die Pandemie der beliebten Veranstaltung wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird.

Zuversichtlich wurde trotzdem vor gut zwei Monaten mit der Organisation begonnen. „Als es sich abzuzeichnen schien, dass sich die Lage langsam entspannt, haben wir gesagt, wir planen das jetzt. Wir sind ja schon seit vielen Jahren ein eingespieltes Team und können deshalb ziemlich gut improvisieren“, so Böttcher. „Trotzdem ist es gut, dass das Fest im Freien ist, denn wir können auch nicht so tun, als gebe es das Virus nicht.“

Klare Botschaft für ein Miteinander in Frieden

Etwas ernsthafter war auch die über blaue Luftballons mit weißer Friedenstaube transportierte Botschaft, die die Gäste beim Blick durch die Menge immer wieder daran erinnerte, dass solche Momente nicht selbstverständlich sind. „Angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine ist es natürlich noch einmal ein besonderes Zeichen“, so Tom Siedenberg „aber wir sehen uns generell als Friedenspartei und wollen das auf unseren Veranstaltungen immer wieder zum Ausdruck bringen.“ Die Message, wie wertvoll es ist, gemeinsam miteinander in Frieden zu leben, scheint zumindest bei den Besuchern des diesjährigen Osterhasenfests im Jüterboger Schlosspark angekommen zu sein.

Von Isabelle Richter