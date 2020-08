Jüterbog

Am Montag geht es wieder los: Die Bundesstraße 102, die mitten durch Jüterbog führt, wird jetzt weiter in Richtung Westen von Grund auf saniert. Am 17. August beginnt der dritte Bauabschnitt zwischen Dammtor und Schlosspark. Die Baumaßnahmen führen auch in die Dennewitzer Straße sowie in die Schillerstraße hinein. Das gesamte Bauvorhaben soll bis zum 30. Juni 2022 beendet sein, so Jüterbogs Bauamtsleiterin Kira Wenngatz gegenüber der MAZ.

Auftraggeber sind der brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen, der für den Ausbau und die Pflege der Bundesstraßen im Land Brandenburg zuständig ist, sowie die Stadt Jüterbog, die bei dieser Gelegenheit die Gehwege und sonstige Nebenanlagen wie die Straßenbeleuchtung zu erneuern hat, sowie der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming ( WAZ), der die Gelegenheit nutzt, die Wasser- und Abwasserleitungen zu sanieren.

Details bei Anlaufberatung geklärt

Ende vergangener Woche fand eine Anlaufberatung statt, zu der die drei Auftraggeber alle Beteiligten eingeladen hatten. Dazu gehörten die beauftragte Baufirma sowie alle Vertreter verschiedener Medien, als auch der Rettungsdienst, die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) und die Polizei.

Demnach wird der Bauabschnitt in zwei Teilabschnitte unterteilt, von denen der erste, der am Montag in Angriff genommen wird, vom Graben am Schlosspark etwas westlich des Altenheims bis zur Kreuzung Schillerstraße/Schlossstraße reichen wird.

Das bedeutet, dass in diesem Bereich die Schlossstraße einschließlich der Kreuzung voll gesperrt sein wird. Die Straßenbauarbeiten reichen zudem in die Schillerstraße hinein bis etwa in Höhe des Endes des Friedhofs.

Rund 4,5 Millionen Euro Baukosten

Dies Kosten werden laut Landesbetrieb Straßenwesen (LS) 4,5 Millionen Euro betragen. Darin seien auch Leistungen im Auftrag der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg enthalten, deren sämtliche Versorgungsleitungen erneuert werden. „Hier wird ja alles verlegt“, sagt Klaus Seide vom Landesbetrieb: „Gas, Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser und alle Hausanschlüsse werden neu gemacht.“ Diese umfangreichen Baumaßnahmen sollen schon für die nächsten 50 Jahre ausreichen. Hinzu kommen, begleitend zu den Bauarbeiten, umfangreiche archäologische Untersuchungen.

Grundstücke „weitestgehend erreichbar“

Die Grundstücke der Anlieger werden laut Landesbetrieb „weitestgehend erreichbar bleiben“. Was das bedeutet ,erläutert Klaus Seide, der für die Bauüberwachung zuständig ist: „Fußläufig werden die Häuser und Grundstücke immer erreichbar sein. Dafür sorgen wir schon.“ Seide ist für den Landesbetrieb auch der Ansprechpartner vor Ort. Im übrigen könnten die Fußgänger und Radfahrer den Baubereich jederzeit innerhalb der gekennzeichneten Bereiche passieren, und das Stadtzentrum in der historischen Altstadt seien wie gewohnt erreichbar.

Der überörtliche Verkehr wird großräumig über die Ortsumgehung der B 101 umgeleitet. In die Stadt führt die Umleitungsstrecke von Westen in Richtung Osten beziehungsweise Norden über die Bülowstraße, den Neuheimer Weg und die Luckenwalder Straße beziehungsweise umgekehrt. Von Westen Richtung Süden wird der Verkehr über die L 812 ( Niedergörsdorf) geleitet. Die innerörtliche Umleitung nur für den Pkw-Verkehr führt über Planeberg, Oberhag, Zinnaer Vorstadt, Luckenwalder Straße und Fuchsberge beziehungsweise umgekehrt.

Die Bushaltestellen Schlosspark und Schlossstraße werden nicht mehr bedient. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Bushaltestellen Schlosspark und Schlossstraße können nicht bedient werden. Die Umleitung geht laut VTF über die Heffterstraße und Weinberge bis zum Bahnhof.

Von Hartmut F. Reck