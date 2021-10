Jüterbog

Einen Einbruch in eine Lagerhalle für Agrarprodukte gab es am vergangenen Wochenende in der Baruther Chaussee in Jüterbog. Unbekannte Täter brachen zunächst die Hallentür auf und entwendeten von der Solaranlage mehrere Wechselrichter. Der Sachschaden wird mit mehreren Zehntausend Euro angegeben. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline