Jüterbog

Eine Nebelmaschine vor dem Kirchenaltar? Was es nicht alles gibt, wenn man mit Hilfe eines Veranstaltungstechnikers einen Weihnachtsgottesdienst feiert, der sonst er Rockbands bei Open-Air-Konzerten ins rechte Licht rückt und für weitere Bühneneffekte sorgt. Wie zum Beispiel Kunstnebel. Gott sei Dank verzichtete der Jüterboger Veranstaltungstechniker Oliver Schulze auf Bühnenfeuerwerk und sonstige Spezialeffekte.

Mit Hilfe des Veranstaltungstechnikers Oliver Schulze wurden am Freitag die Jüterboger Weihnachtsgottesdienste aufgezeichnet. Quelle: Hartmut F. Reck

Da hätten dann aber auch die Pfarrer Tileman Wiarda und Tobias Kampf nicht mitgespielt. Gemeinsam mit Kantor Peter-Michael Seifried, der Theologiestudentin Christiane Zscherpel, dem Trompeter Artem Sviridov und Markus Schwarzeugl, der den Blasebalg der historischen Wagner-Orgel durch Ziehen aufpumpte, standen sie am Freitag im Altarraum der Nikolaikirche, um schon mal die Weihnachtsgottesdienste zu zelebrieren.

Weil wegen der Pandemie auch an Heiligabend und an den Feiertagen keine Andachten stattfinden dürfen, werden sie hat bild- und tontechnisch aufgezeichnet und im Kirchenradio auf UKW 90,6 und auf YouTube ausgestrahlt. Für die professionelle Umsetzung sorgt Oliver Schulze, der extra dafür noch eine zusätzliche Antenne auf einem der Kirchtürme installiert hat, damit auch die entlegensten Dörfer der hiesigen Kirchenkreisregion den Radiosender empfangen können.

Umfangreiches Programm

So müssen die Gläubigen nicht ganz auf die Weihnachtsandachten verzichten. Auf Weihnachtskarten, die an alle Haushalte verteilt wurden, steht ein umfangreiches Programm, das an Heiligabend ausgestrahlt wird. Außerdem werden unter freiem Himmel am 1. Feiertag um 7 Uhr eine Andacht vor St. Nikolai und um 10 Uhr vor Liebfrauen gehalten sowie am 2. Feiertag um 10 Uhr vor der Nikolaikirche.

Von Hartmut F. Reck