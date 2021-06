Jüterbog

Es war der Stadtverordnete Alexander Struck (WsJ), der bereits vor zwei Monaten bei der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses (BSA) den Vorschlag gemacht hatte, den Wald entlang der Straße Fuchsberge zwischen der Baustelle für den neuen Netto-Markt und der nächsten Bebauung in Richtung Bahnhof zu roden, um dort Bauland zu schaffen. Bei der jüngsten Sitzung des BSA am Mittwochabend hakte er nach.

„Wir haben uns damit auseinandergesetzt“, sagte Bauamtsleiterin Kira Wenngatz. Von der Fläche her könnten im südlichen Bereich der Fuchsberge für etwa 15 Grundstücke Bauland ausgewiesen werden. Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) sei dieser Bereich aber als Wald ausgewiesen, betonte die Bauamtsleiterin. Und im geltenden Bebauungsplan „Fuchsberge II“ gelte er als forstwirtschaftliche Fläche. „Das heißt“, so erläuterte Wenngatz, „wir müssten den Flächennutzungsplan und den rechtskräftigen Bebauungsplan ändern.“ Dazu gehöre auch die Waldumwandlung und alles was damit zusammenhängt, wie zum Beispiel der Artenschutz. Zudem befürchtet sie Konfliktpotential mit dem benachbarten Netto-Markt.

Baulandgewinn oder Waldflächenverlust

Doch nicht nur deswegen hegt die Bauverwaltung Bedenken: „Wir gewinnen zwar 15 Baugrundstücke“, verlieren aber Wald in der Nähe der Neuen Wohnstadt“, meinte Kira Wenngatz. Deren Bewohner würden das Waldstück durchaus als Naherholungsgebiet nutzen. „Natürlich wäre es schön, wenn wir mehr Energie in die Pflege des Waldes stecken könnten.“ Als weiteres Argument gegen den Vorschlag von Alexander Struck führte Wenngatz den Verlust von 50 Stellplätzen entlang der Straße an.

Aus Sicht der Stadtplanung müsse in erster Linie hinterfragt werden, ob es überhaupt den Bedarf für die 15 Baugrundstücke gebe. Im Zusammenhang mit der geplanten Folgekostenrichtlinie zur Beteiligung von Immobilieninvestoren an der sozialen Infrastruktur habe die Stadt errechnet, dass sie angesichts des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses 964 zusätzliche Wohneinheiten bis 2040 brauche. Angesichts der gegenwärtigen Planungen gäbe es an anderen Stellen der Stadt und in ihren Ortsteilen bereits die Möglichkeit, mehr als 1300 Wohneinheiten zu errichten. Deshalb bat Wenngatz um „Fingerspitzengefühl: „Wir dürfen nicht zu viel entwickeln, sonst besteht die Gefahr, dass dann die Innenstadt leergezogen wird. Und das wäre der größte Verlust.“

Grünfläche ist verdreckt und verwildert

Das könne man ja alles so oder so sehen, meinte Alexander Struck. Die Parkplätze müssten zum Beispiel nicht verschwinden und könnten vor den Grundstücken erhalten bleiben. „Die Grünfläche selber ist massiv verdreckt und verwildert. Eigentlich müsste sie schon aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden“, meinte er. Außerdem gebe es in Jüterbog genügend andere Grünanlagen zur Naherholung. Und angesichts der finanziellen Probleme der Stadt – „warum sollte sie das nicht verkaufen können“, fragte Struck. Das sei immer noch besser als das Haus in der Töpfergasse gleich hinter dem Rathaus zu verkaufen. Dann würden auch die eigentlich notwendigen Pflegekosten wegfallen und es mehr Kapazitäten geben zur Pflege anderer städtischer Grünflächen. Deshalb sollte dieser Bereich in den FNP als Bauland aufgenommen werden, bekräftigte Struck sein Ansinnen.

Ganz so einfach sei das aber nicht, konterte Wenngatz. „Wir reden hier von Wald. Wenn wir den umwandeln wollen, müssen wir alle möglichen Behörden beteiligen. Das wird dann eine teure Angelegenheit!“ Auch wenn er zurzeit ungepflegt sei: „Es ist ein kleines Stückchen Natur, das man nicht wegnehmen sollte.“

Von Hartmut F. Reck