Jüterbog

Dass das Amtsblatt der Stadt Jüterbog nicht mehr an die Haushalte verteilt wird beschäftigt die Stadtpolitik auch im Jahr 2022 weiter. Einige Stadtverordnete sehen die eingestellte Zustellung kritisch, da sie das Gefühl haben, dass Einwohner zum Teil nicht richtig über wichtige Vorhaben informiert werden.

Zuletzt kritisiert worden war das etwa im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Bundesstraße 102 im Stadtteil Neumarkt. Dort sollen die Bauarbeiten schon im kommenden Jahr starten. Über die Auslegung der Planungsunterlagen hätte laut Alexander Struck (WsJ) aber kaum ein Anwohner Bescheid gewusst. Der Stadtverordnete Lars Bause (BBJ) hatte auch in diesem Zusammenhang schon Ende vergangenen Jahres angefragt, ob das Amtsblatt nicht einfach elektronisch an jene versendet werden könnte, die eine Aufnahme in den Mailverteiler der Stadt beantragen. Diese Möglichkeit wurde zwischenzeitlich vom Rechtsamt geprüft.

Jüterboger Verwaltung müsste jede Mailadresse aufwendig verifizieren

Christiane Lindner-Klopsch machte jüngst wenig Hoffnung, dass der elektronische Versand des Amtsblattes kommen wird, da dies in keinem Verhältnis zu dem damit verbundenen Aufwand stünde. Vielmehr gab die Ordnungs- und Rechtsamtsleiterin Ausblick auf eine Kompromisslösung. Laut Christiane Lindner-Klopsch birgt der Mailversand gleich mehrere Hürden. Sie machte klar: „Archivtechnisch, rechtlich und personell würde das Kapazitäten binden, die nicht sinnstiftend sind.“ So müsse die Verwaltung etwa jede Mailadresse erst verifizieren, die sich für die Aufnahme in den Verteiler anmeldet. „Das heißt, wir müssten jedes Mal prüfen, ob die angegebene Adresse auch wirklich zu der Person gehört“, so die Ordnungs- und Rechtsamtsleiterin zum Hintergrund. „Wir müssen also immer sicher gehen, dass niemand angeschrieben wird, der das nicht möchte. Sonst bekommen wir Probleme.“

Weiterhin müsste sich jemand in der Verwaltung ständig um die Pflege des Verteilers kümmern, der sich durch Neuanmeldungen und Abmeldungen ständig ändern kann. Hinzu käme, dass die IT-Abteilung aufgrund hoher Speicherkapazitäten lediglich empfiehlt, das Amtsblatt nicht als Dateianhang, sondern nur den Link zum aktuellen Dokument auf der Stadtseite zu versenden.

Verwaltung will über Stadtseite und Fläming-Anzeiger besser informieren

Angesprochen wurde in der Vergangenheit auch, dass die Einwohner ständig selbst auf die Stadtseite schauen müssten, ob schon ein neues Amtsblatt erschienen ist. Dort will die Verwaltung aber Abhilfe schaffen. Wie Christiane Lindner-Klopsch erklärte, schlägt die Verwaltung vor, die Bürger deshalb über die bisherigen Kanäle der Stadt noch besser zu informieren. Demnach würde man auf der Stadtseite unter „Nachrichten“ künftig auch darauf hinweisen, dass ein neues Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, dass Auszüge aus dem Amtsblatt mit in den Fläming-Anzeiger eingepflegt werden. Letztendlich liege die Entscheidung, wie das Amtsblatt an die Einwohner gelangt, aber bei den Stadtverordneten, so Lindner-Klopsch. Diese nahmen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Varianten zunächst an. Somit wird in Sachen Amtsblatt erst einmal so wie von der Ordnungs- und Rechtsamtsleiterin erläutert verfahren.

Von Isabelle Richter