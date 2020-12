Jüterbog

Mit Beginn des dritten Bauabschnittes der B 102-Sanierung zwischen Spring und Dammtor, ist die Ampel an der Kreuzung zur Dennewitzer Straße zu einem großen Diskussionsthema in Jüterbog geworden. Regelmäßig erhalten die Stadt und der Landesbetrieb Straßenwesen Beschwerden von Bürgern. Der Grund: Aus Sicht vieler Autofahrer mache die Ampel während der aktuellen Baumaßnahmen keinen Sinn.

Wie Guido Güthling berichtet, haben sich Autofahrer in letzter Zeit vermehrt über die Ampel beschwert. Als Gründe werden unter anderem das sinnlose Ausstoßen von Abgasen genannt. Darüber hinaus behaupten einige Autofahrer, dass die freie Weiterfahrt auch ohne die Ampel problemlos möglich wäre. Dort ist der Leiter der Straßenmeisterei Luckenwalde jedoch anderer Meinung. Denn laut Güthling ist die Ampel nach wie vor notwendig – in erster Linie um Passanten eine sichere Überquerung der Kreuzung zu ermöglichen.

Autofahrer finden das Warten an der Ampel sinnlos, da die Schloßstraße derzeit eine Sackgasse ist. Quelle: Isabelle Richter

Auf die Ampel angewiesen seien zum einen zahlreiche Schüler, die den Weg über die Kreuzung sowohl morgens zu den Stoßzeiten zwischen 6 und 8 Uhr als auch am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr nutzen und das aktuell meist in der Dunkelheit. Darüber hinaus sei auch eine blinde Anwohnerin dringend auf die Ampel angewiesen. Weiterhin befinde sich direkt an der Kreuzung die Tagesbetreuung und Senioren-WG „Mein Leben e.V.“. Guido Güthling hat deshalb keine Zweifel daran, dass die Ampel trotz der Baustelle notwendig ist. „Und wenn es bloß um ein Kind ginge, würde ich es immer wieder so machen und die Ampel anlassen“, kommentiert der Straßenmeister seinen Standpunkt.

Alternativen, wie das Einrichten einer Bedarfsschaltung, schließt Guido Güthling übrigens aus. Der technische und finanzielle Aufwand sei schlichtweg zu groß. Der Leiter der Straßenmeisterei bittet Autofahrer deshalb um Verständnis und darum, die Entscheidung aus Rücksicht auf die Fußgänger zu akzeptieren. Seiner Meinung nach sei die Ampel in Jüterbog in Sachen Umweltbelastung wohl eines der kleinsten Probleme und auch die 40 Sekunden Wartezeit seien laut Güthling zumutbar.

Von Isabelle Richter