Jüterbog

Die Stadt Jüterbog lässt derzeit einen Flächennutzungsplan und einen Teilflächennutzungsplan (Teil-FNP) „Windenergie“ aufstellen. Vor einem Jahr war der Entwurf von den beauftragten Planungsbüros FIRU mbH und die Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner Fugmann Janotta Partner zuletzt in den Fachausschüssen besprochen worden. In dieser Woche besuchten die Planer die Mitglieder des Bau- und des Wirtschaftsförderungsausschusses erneut über den aktuellen Stand zu informieren. Nachgearbeitet wurde am FNP in den vergangenen Monaten vor allem in den Ortsteilen. Wie die Planer berichteten sei man dabei insbesondere auf die Wünsche aus den Ortsteilen eingegangen. Der neue Entwurf wurde von beiden Ausschüssen mehrheitlich akzeptiert und kann damit erneut in die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gehen.

Das gilt ebenso für den Teilflächennutzungsplan (Teil-FNP) „Windenergie“. Dazu gab es unter den Ausschussmitgliedern jedoch noch mehr Diskussionsbedarf. Von insgesamt fünf möglichen Flächen, die geprüft wurden, sind zwei geblieben. Eine Änderung im Regionalplan Havelland-Fläming hat ergeben, dass die Mindestabstände der Windräder bis zur Wohnbebauung von 1000 auf 1100 Meter erhöht wurden. Für einige Stadtverordnete ist dieser Abstand aber noch nicht groß genug. Alexander Struck (WsJ) erklärte, dass die Windräder selbst dann noch deutlich zu hören sind. Darunter leiden müssten vor allem die Bewohner der Jüterboger Ortsteile. Struck hakte deshalb bei den Planern nach, ob die Stadt Jüterbog überhaupt noch Flächen für Windkraftanlagen zur Verfügung stellen müsse.

SPD hält Windräder für nötig im Kampf gegen Klimawandel

Planer Karsten Wehmann erläuterte dazu, dass bei den zwei verbliebenen Flächen keine einschlägigen Argumente gefunden wurden, die Windenergie dort ausschließen. Demnach müsse man die Flächen zur Verfügung stellen – andernfalls würden die Energieunternehmen ihr Recht einklagen und dann wäre der komplette Teil-FNP anfechtbar. So wie die Flächen aktuell im Plan ausgewiesen sind, habe man die Sicherheit, dass wirklich nur dort neue Anlagen gebaut werden können. Claudia Hofrichter von der AfD-Fraktion erklärte: „Ich lehne Windräder grundsätzlich ab.“ Sie bezeichnete die Anlagen als schädigend für Menschen und Umwelt.

Clemens Neumann (SPD) schaltete sich daraufhin in die Diskussion ein. „Natürlich kann man zu Windrädern verschiedene Auffassungen haben“, erklärte der Stadtverordnete. „Aber alle, die den Klimawandel als realistische Gefahr ansehen, werden auf Windräder als Baustein zurückgreifen müssen.“

Kritisch betrachtet wurde von Clemens Neumann nicht nur die Tatsache, dass die AfD-Fraktion weitere Windräder trotz Klimawandel nicht für nötig hält, sondern auch, dass Windeignungsgebiete auf den städtischen Flächen offenbar nur ausgewiesen wurden, weil man für die benannten Flächen keine ausreichenden Gegenargumente habe. Neumann hinterfragte deshalb: „Ist das der Auftrag der Stadt?“

Planer: Abwägen, welche Belastung man Anwohnern zumuten kann

Planer Karsten Wehmann verneinte dies jedoch. „Das hoffe ich doch sehr“, erwiderte Neumann daraufhin. Zudem erklärte er, dass man natürlich abwägen müsse, welche Belastung man den Anwohnern solcher Anlagen zumuten könne – auf der anderen Seite gebe es genauso Anwohner, die durch angrenzende Bahnstrecken oder Autobahnen ebenso von Lärm betroffen sind.

Alexander Struck (WsJ) erklärte in der Diskussion abschließend, dass er kein Gegner von erneuerbaren Energien sei. Er rechtfertigte seine Nachfragen zum Teil-FNP damit, dass er als Stadtverordnete das beste für die Anwohner rausholen wolle. Struck wolle sich hinterher nicht vorwerfen lassen, die Planung nicht hinterfragt zu haben. Am Ende stimmte die Mehrheit des Bauausschusses und des Wirtschaftsförderungsausschusses dafür, auch diesen Entwurf zu akzeptieren. Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können auch noch einmal Stellungnahmen dazu abgegeben werden.

Von Isabelle Richter