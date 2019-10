Jüterbog

Eine Anwohnerin hat am Samstag gegen 1 Uhr beobachtet, wie eine ihr unbekannte männliche Person aus dem Keller eines Hauses am Fuchsberge in Jüterbog kam und das Haus eilig verließ. Im Anschluss wurde festgestellt, dass insgesamt drei Kellertüren aufgebrochen wurden. Der Täter ließ eine Tasche mit Werkzeug und eine Tasche mit einer Spielkonsole zurück.

Von MAZonline