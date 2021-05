Jüterbog

Einen nagelneuen Flitzer im Wert von knapp 20.000 Euro konnte Doreen Jannek (r.) am Montag an die Einrichtung des Johannischen Sozialwerks in der Jüterboger Schillerstraße übergeben. Der e-Up wurde zur Hälfte von der VR-Bank Fläming finanziert. Sie übergibt seit mehr als zehn Jahren Fahrzeuge an gemeinnützige Einrichtungen. Unter dem Motto „Der Umwelt zuliebe“ wurde 2020 erstmals ein Elektroauto ausgeschrieben. In der Schillerstraße soll es nicht das einzige E-Auto bleiben. Laut Pflegedienstleiterin Anja Böttcher (l.) wolle man jetzt nach und nach komplett auf Elektro umstellen. Die technischen Voraussetzungen für Ladestationen wurden schon beim Bau der Einrichtung berücksichtigt.

Von Isabell Richter