Jüterbog

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Jüterbog zu einem Brand mit einer verletzten Person. Wie die MAZ auf Anfrage erfuhr, wurden kurz vor Mitternacht sowohl Polizei als auch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. In der Bülowstraße im Stadtteil Jüterbog II brannte es im Innenraum eines Wohnwagenanhängers. Das bestätigte die Polizei.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Quelle: Feuerwehr Jüterbog

Offenbar lebte ein Mann in dem Wohnwagen auf dem verwahrlosten Grundstück, dass ihm nicht gehört. Er musste von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes behandelt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wohnwagen ist nicht mehr bewohnbar. Quelle: Feuerwehr Jüterbog

Ob der Bewohner den Einsatz selbst zu verschulden hat, ist noch unklar. Offenbar gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich das Feuer nicht von allein entfacht hat. „Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei“, berichtet ein Polizeisprecher. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Von vb