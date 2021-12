Jüterbog

Der Rewe-Markt in der Jüterboger Innenstadt ist Geschichte. Sechs Mitarbeiter schoben am Donnerstagabend die letzte Schicht, die für sie aus mehrfachem Grund unvergesslich bleiben wird. Denn die ersatzlose Schließung des 1998 eingeweihten Marktes bringt die meisten der zuletzt 25 Markt-Mitarbeiter an den Rand ihrer Existenz, da niemand von der Supermarktkette für einen anderen Standort übernommen wurde.

Die letzten Kunden kamen mit Musik in den Jüterboger Rewe

Die zweite Besonderheit des allerletzten Öffnungstages erlebte das Markt-Team wenige Minuten vor Ladenschluss. Angeführt von Stadt-Original Orgelraimund, der die kleine Abschiedsüberraschung organisiert, Blumen gekauft und Einladungen an seine Bekannten und an die Stadtverwaltung und die Stadtverordneten versandt hatte, spazierten unter Drehorgelklängen etwa 20 Jüterboger in den Rewe-Markt zu einem persönlichen Dankeschön.

Letzte Absprachen für das Überraschungs-Dankeschön vor der Tür des Supermarktes. Quelle: Uwe Klemens

Wie gelungen die Überraschung war, war in den Gesichtern der Marktmitarbeiter unschwer zu erkennen, von denen einige mit den Tränen rangen. „Es war eine tolle Zeit hier mit euch, die immer freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend war – wir werden euch vermissen“, rief Orgelraimund in die Runde, während die übrigen Überraschungsgäste im Kassenbereich, in den Gängen und im angrenzenden Getränkemarkt ihre Blümchen überreichten.

Orgelraimunds Auftritt überrascht und bewegt

„Dieser Abschied hat uns, glaube ich, alle sehr überrascht und bewegt, denn mit sowas hat keiner von uns gerechnet“, bedankte sich der amtierende Marktleiter bei seinen Besuchern. Wie es sich für Orgelraimunds Auftritte gehört, durfte auch er sich selbst einmal auf der Drehorgel probieren und machte dabei eine ganz passable Figur.

Voller Rührung nehmen die Mitarbeiter der letzten Rewe-Schicht den Dank und die Blumen der Überraschungsgäste entgegen. Quelle: Uwe Klemens

Ob ihm das bei der nun anstehenden Jobsuche helfen wird, ist eher unwahrscheinlich. Rund 20 der bisherigen Mitarbeiter wissen noch nicht, wie es beruflich für sie im neuen Jahr weitergehen wird. Der Silvestertag war ihr offiziell letzter Arbeitstag, an dem die nicht verkaufte Ware verpackt und die ersten Regale gerückt wurden. Mehr als das Gerücht, dass sich der benachbarte Drogerie-Markt vergrößern will und das bisherige Rewe-Gebäude übernimmt, wissen die Mitarbeiter auch nicht über die Zukunft des Standortes.

Schließung statt Wachstum

„Vor zehn, fünfzehn Jahren hatte man bei Rewe noch darüber nachgedacht, den Markt zu vergrößern. Da das aus verschiedenen Gründen nicht ging, gibt man nun den ganzen Markt auf, was sehr schade ist“, blickt Knut Schulz zurück. Der Jüterboger Kaufmannssohn war 1998 derjenige, der den damals ersten in Ostdeutschland gebauten und zugleich modernsten Rewe-Markt als Marktleiter übernahm und bis zum Beginn seines Ruhestands vor fünf Jahren führte. „Nach heutiger Firmenphilosophie ist der Markt viel zu klein, da sich das gewachsene Sortiment nicht mehr unterbringen lässt. Dass am Ende auch vieles weggeworfen wird, ist unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit fatal“, so Schulz, der sich als Überraschungsgast unter die Besucher gemischt hatte.

Die bislang nicht beantwortete Frage, welche Supermarkt-Varianten es in Jüterbog künftig geben wird, ist in der Stadt, seit im Frühjahr die Pläne der Rewe-Schließung bekannt wurden, ein viel diskutiertes Thema. Umso enttäuschter zeigt sich Orgelraimund über die geringe Resonanz auf seine Einladung zum Dankeschön. Maritta Böttcher (DieLinke), Uwe Hüttner (BB) und Gabi Dehn (SPD) waren als einzige Stadtverordnete gekommen. „Wütend bin ich darüber, dass weder der Bürgermeister noch ein offizieller Vertreter der Stadtverwaltung gekommen sind. Ich nehme das als Zeichen dafür, wie egal denen die Stadt nach Dienstschluss ist“, so Raimund Siegel. „Einfach mal Danke sage ist vielen eben doch zu schwer.“

Von Uwe Klemens