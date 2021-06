Jüterbog

Lange Zeit war es ruhig auf dem Jüterboger Marktplatz. Nachdem sich mit „Orgel-Raimund“ nach 25 Jahren ein echtes Jüterboger Original aus dem Geschäft zurückgezogen hat, fehlt es dort zwischen Fleisch- und Gemüsetand ein wenig an Unterhaltung. In der vergangenen Woche konnten die Marktbesucher dann plötzlich alte Klassiker auf dem Akkordeon hören. Doch hinter dem Instrument steckte nicht wie man im ersten Moment hätte vermuten können, ein älterer Herr, sondern die elfjährige Charlotte Zeitz. Auch am Dienstag saß die junge Jüterbogerin wieder vor dem Rathaus, um für gute Laune zu sorgen. Nebenbei bessert sie mit ihrem Talent die eigene Ferienkasse ein bisschen auf.

„Ich wollte den Leuten einfach eine kleine Freude machen“, sagt die junge Musikerin zum Hintergrund ihrer Aktion. Nach ihrem ersten Auftritt am Donnerstag zeigten sich viele Marktbesucher begeistert von der musikalischen Schülerin. Und auch im Rathaus gibt es die ersten Fans. Ein gemeinsames Foto mit Bürgermeister Arne Raue (WsJ) ist am vergangenen Donnerstag entstanden. Für Charlotte Zeitz ist der kleine Ausflug als Straßenmusikantin eine gute Abwechslung in der Ferienzeit. Außerdem sagt die kreative Schülerin: „Dabei kann ich gleich üben.“

Das Talent und die Begeisterung für das Akkordeonspielen hat die Schülerin von ihrem Opa. Quelle: Isabelle Richter

Seit vier Jahren geht es für die Elfjährige einmal pro Woche in die Musikschule. Den Wunsch, irgendwann einmal Akkordeon zu spielen, hatte sie schon vor vielen Jahren. „Ihr Opa hat immer Akkordeon gespielt, da war sie noch ganz klein“, erinnert sich Charlottes Mutter Diana Zeitz. „Mit zwei Jahren ist sie dazu schon immer rumgehüpft und mit sechs, sieben Jahren ging es dann los.“ Charlottes Großvater ist heute 85 Jahre alt und spielt nur noch selten auf dem Akkordeon. Dass seine Enkeltochter sein Talent geerbt und so viel Spaß am Spielen hat, freut die ganze Familie. „Wir sind alle ganz stolz drauf“, so Mutter Diana Zeitz. Die Lieblingslieder der Elfjährigen auf dem Akkordeon sind „Blue Hills“ und „Au Revoir“.

Kleine Musikerin will später mit Kindern arbeiten

Neben dem Musizieren hat Charlotte Zeitz noch mehr Hobbys. Die Jüterbogerin ist gerne sportlich aktiv. Federballspielen oder Trampolinspringen gehören zu ihren liebsten Beschäftigungen, genau wie das Tanzen. Im Carneval Club Jüterbog (CCJ) tanzte sie erst bei den „Kleinen Böckchen“. Nun soll es in die Funkengarde gehen. Nach den Ferien geht auch hier das Training endlich wieder los. Das Nähen gehört ebenfalls zu den Leidenschaften der kreativen Jüterbogerin. Gelernt habe sie das in einem Kurs in der Schule. „Dann gab es zu Weihnachten mal eine Nähmaschine“, erzählt Mutter Diana Zeitz. Seitdem näht ihre Tochter alles Mögliche – von kleinen Eulen, über Kissenbezüge bis hin zu einem neuen Vorhang für Oma. Darüber hinaus hat Charlotte Zeit ein großes Herz für Tiere. Neben ihrer Familie wohnt sie in Jüterbog mit Zwergpapageien, Zwergkaninchen, Wachteln, Fischen und einer Katze zusammen.

Doch was will Charlotte Zeit mit so vielen Talenten und guten Eigenschaften eigentlich später einmal anfangen? Am liebsten möchte die Elfjährige sie sinnvoll einsetzen und an die nächste Generation weitergeben. „Ich möchte gerne Kindergärtnerin werden“, erzählt sie. Inspiriert habe sie die Mutter einer Freundin. „Ich habe bei ihr mal mitgeholfen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Alternativ kann sich Charlotte Zeitz auch vorstellen Kunst-, Sport- oder Musiklehrerin zu werden. Die Stadt Jüterbog wird sich über künftiges Personal wie sie sicher freuen.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) outete sich in der vergangenen Woche auch schon als Fan der musikalischen Jüterbogerin. Quelle: Privat

In den nächsten Tagen heißt es für die Schülerin aber erst einmal abschalten und die freie Zeit genießen. Als erstes geht es ins Ferienlager nach Seifhennersdorf (Sachsen) und anschließend noch mit der Familie in die Lüneburger Heide (Niedersachsen). Wer die Elfjährige auf dem Markt verpasst hat, könnte aber Glück haben, sie bald noch einmal spielen zu hören. Denn Charlotte Zeitz verrät: „Vielleicht komme ich am Ende der Ferien noch mal wieder.“

Von Isabelle Richter