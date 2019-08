Jüterbog

Am Freitagnachmittag ist in Jüterbog ein Enkeltrick-Betrug in letzter Sekunde gescheitert. Eine 86-jährige Jüterbogerin hatte von einer bis dato unbekannten Frau einen Telefonanruf bekommen, in welchem diese sich als ihre Enkelin ausgab und unter Schilderung einer Geschichte einen fünfstelligen Betrag forderte. Die Rentnerin, die Betrugsmasche nicht erkannt hatte, wollte im Anschluss bei ihrer Bank am Markt der Stadt gegen 14 Uhr das geforderte Bargeld abheben. Eine aufmerksame Bankangestellte erkannte jedoch den Betrugsfall und informierte die Polizei. So blieb der Rentnerin ein erheblicher finanzieller Schaden erspart. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät in solchen Fällen zur Vorsicht. Insbesondere solle man misstrauisch werden, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden. Misstrauisch sollte man auch sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, man sie aber nicht gleich erkennt. Dann sollte man nach Dingen fragen, die nur echte Verwandte wissen können. Und man sollte sich nie unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfal die Polizei informieren.

Von MAZonline