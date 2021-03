Jüterbog

Bunt, freundlich, hell – In den Ersatzneubau der Geschwister-Scholl-Grundschule wurde seit Baubeginn im Frühjahr 2019 von allen Beteiligten viel Energie reingesteckt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und nun auch offiziell gezeigt werden. Am Dienstag durfte Bürgermeister Arne Raue (WsJ) die Schlüssel endlich an die Schul- und Hortleitung übergeben. Abgeschlossen waren die Bauarbeiten bereits im September. Seit dem konnte der Neubau schon als Speiseraum genutzt werden. Vor Kurzem gab es dann auch die Betriebserlaubnis für den Hort.

Knapp 900.000 Euro hat die Stadt Jüterbog in den modernen Flachbau mit einer Gesamtfläche von rund 600 Quadratmetern aufgewendet. Gegenfinanziert wurde das Projekt mit Fördermitteln in Höhe von rund 600.000 Euro. Hinzu kamen außerdem rund 100.000 Euro von der Versicherung. „Ich glaube, dass wir hier etwas Wunderbares produziert haben“, so Arne Raue (WsJ) bei der Übergabe. Lob gab es sowohl für seine Mitarbeiter im Bauamt als auch für die Planer vom Ingenieur Schmidt und Partner aus Jessen, die aus Raues Sicht viel Engagement gezeigt hatten. Gerade für Schüler, Lehrer und Erzieher, die sich täglich in der Schule aufhalten und dort lernen und arbeiten „gehört ein schönes Umfeld immer dazu“, so der Bürgermeister.

Auch Gabriela Hannemann hatte Positives zu berichten. „Wir haben inzwischen mehr Kinder in der Essensversorgung, weil sie die schönen Räume einfach nutzen wollen“, so die Hortleiterin. Darüber hinaus seien die Räume mit ihrer guten Akustik sowie den Trennwänden und WLAN-Anschluss ideal in der Unterrichtszeit sowie am Nachmittag für die Hortkinder nutzbar. „Die ruhige Atmosphäre steht hier wirklich im Vordergrund“, so Hannemann.

Kein Essensgeruch und Lärm mehr im Schulhaus

Auch für Anke Stöckigt, Sachgebietsleiterin für Bildung, Jugend und Sport, ist der Neubau ein großer Fortschritt. „Das Ziel war es, die Schulspeisung aus dem Schulgebäude zu bekommen“, erzählt sie am Dienstag. Zuvor hatten die Kinder im Schulgebäude gegessen. Durch den Neubau habe man dort keinen Essensgeruch mehr und auch der hohe Geräuschpegel zur Mittagszeit ist weg. Darüber hinaus können in normalen Zeiten ohne Pandemie bis zu 100 Kinder gleichzeitig im Neubau mittagessen. Das spare Zeit. Denn bisher waren die Essenszeiten für die Schüler eher knapp, weil sie mehr Durchgänge brauchten. Zudem konnte man laut Anke Stöckigt die Doppelnutzung von Klassenräumen als Horträume abbauen.

Zur Galerie Ein Blick in das Innere des Flachbaus.

Neben einer Küche mit Ausgabefenster, Umkleide und Toilette befinden sich im Neubau jeweils Toiletten für die Mädchen und Jungen sowie ein Behinderten-WC, das gleichzeitig als Personal-Toilette für Frauen dient und eine weitere Personaltoilette für Männer. Des Weiteren besitzt der Neubau einen großzügigen Flur mit Garderobe, einen Personalraum und eine großzügige Abstellkammer für die Geräte des Hausmeisters. Viel Komfort bieten auch die großen Fensterflächen und die Fußbodenheizung. Außerdem ist das Gebäude komplett barrierefrei.

Start für restliche Sanierung der Schule unklar

Neben der Freude über den gelungenen Neubau, gab es am Dienstag aber auch einen kleinen Dämpfer für die weitere Sanierung der Schollschule. Wie Bauamtsleiterin Kira Wenngatz berichtete, seien etwa 70 Prozent geschafft – zwei Bauabschnitte fehlen aber noch. Laut Sylvia Schreier sei die Fortführung der Sanierung dringend nötig. „Die oberste Etage ist immer noch komplett ohne Strom“, so die stellvertretende Schulleiterin.

Wegen des fehlenden Haushalts sei die Stadt aktuell nicht handlungsfähig, so Raue. Zudem könne es sein, dass die Stadt in Aussicht gestellte Fördermittel verliere. Hinzu käme, dass der Bedarf auch in anderen Einrichtungen der Stadt groß ist. So etwa in der Lindenschule. Ob die Bauarbeiten in der Schollschule also in diesen Sommerferien weitergeführt werden können, steht noch in den Sternen. „Ich weiß, das ist nicht befriedigend, aber wenn es weitergeht, werden wir Sie so zeitnah wie irgendwie möglich darüber informieren“, so der Bürgermeister gegenüber der Schulleiterin.

Von Isabelle Richter