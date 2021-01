Jüterbog

„Keine Angst, das tut gar nicht weh“, versicherte Dorothea Lüderitz den anderen Bewohnern des Johanniter-Seniorenzentrums in Jüterbog, die am Freitagvormittag kurz nach 9 Uhr noch auf ihre erste Corona-Impfung warteten. Wenige Minuten zuvor war die 98-Jährige als allererste auf den Impfstuhl begleitet worden. Nach kurzer Erklärung und ein paar Scherzen zur Auflockerung folgte ein kurzer Pieks in den Oberarm. Verwendet wurde der Impfstoff der Hersteller Biontech/ Pfizer. Mit Dorothea Lüderitz wurden in der Jüterboger Pflegeeinrichtung bis zum Nachmittag insgesamt 136 Impfungen verteilt. Darunter alle Mitarbeiter und mehr als die Hälfte der Bewohner, die entweder selbst oder dessen Angehörige und gerichtliche Betreuer vorher zugestimmt hatten.

Wie Einrichtungsleiter Andreas Bellmann berichtet, waren das 60 Prozent. Von den übrigen 40 Prozent, durften einige aber auch nicht. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Bewohner Vorerkrankungen haben und die Impfung nach Beratung mit dem Hausarzt noch nicht empfohlen wird“, erklärt der Einrichtungsleiter.

Impftermin kam schneller als erwartet

Bevor es am Freitag losgehen konnte, war das gesamte Impfteam samt MAZ-Reporterin per Schnelltest negativ auf das Coronavirus getestet worden. Durchgeführt wurde die Impfung von den drei niedergelassenen Jüterboger Hausärzten Arianne Schmidt-Kunter, Friedhelm Fouquet und Kathrin Neubert sowie dem Kurator und Arzt Christian von Wissmann. Die standen bereits seit Dezember in den Startlöchern, nachdem die Aufklärungs- und Anamnesebögen verteilt wurden und die Einwilligungen nach den Weihnachtsfeiertagen vorlagen.

Ein kurzer Pieks und schon war die Impfung bei Dorothea Lüderitz erledigt. Quelle: Isabelle Richter

Dass die erste Impfung schon am Freitag durchgeführt werden konnte, kam jedoch überraschend. „Der Impftermin wurde kurzfristig freigegeben“, berichtet Andreas Bellmann. „Wir haben eigentlich gedacht, wir sind erst Ende Februar das erste Mal dran.“ Nun steht am 12. Februar schon der zweite Impftermin fest. Grund für den schnelleren Start ist, dass zusätzliche Impfteams ins Leben gerufen wurden, erklärt Andreas Bellmann. Angefragt wurden dazu vom Gesundheitsamt auch die Johanniter, die bundesweit Länder, Städte und Gemeinden beim Aufbau und Betrieb von Impfzentren und mobilen Impfteams unterstützen.

Andreas Bellmann ist froh, dass der Termin doch so schnell geklappt hat. Denn mit dem Online-Terminbuchungssystem des Landes haben er und viele Kollegen aus anderen Einrichtungen in Brandenburg ihre Probleme. Wie Bellmann berichtet, können die Termine nur in einem bestimmten Zeitfenster gebucht werden. Da aber alle Einrichtungen zu den ersten gehören wollen, gibt es inzwischen einen Riesen-Ansturm auf die Impftermin-Vergabe. Laut Bellmann sitze man deshalb schon um Mitternacht – kurz bevor das nächste Zeitfenster beginnt – am Rechner und wartet auf den Tageswechsel, um eine Chance zu haben. Wer später kommt, hat Pech. „Das ist als ob man ein Finalticket für die Fußball-WM buchen will“, kritisiert er. „Das hat mich wirklich geärgert.“ Zumal er weiß, dass es bei Kollegen in anderen Bundesländern wie Berlin oder Thüringen unkomplizierter laufe. Diese müssten sich laut Bellmann nicht die Nächte um die Ohren schlagen, um einen Termin zu ergattern und dann ginge alles auch noch schneller. „Die sind mit der zweiten Impfung schon durch“, erzählt er.

Schutzmaßnahmen bleiben weiterhin

Neben dem Frust über die Vergabepraxis des Landes bei Impfterminen, überwog am Freitag allerdings die Freude über den Impfstart und das kompetente Team vor Ort in Jüterbog. „Wir freuen uns natürlich, weil man keine akute Angst mehr haben muss, dass es schwere Verläufe gibt oder Bewohner sterben“, so Andreas Bellmann. Bisher blieb der Einrichtung das aber auch vor der Impfung erspart. „Im Dezember hatten wir drei infizierte Bewohner“, erzählt der Einrichtungsleiter. Sie hatten aber glücklicherweise keine Symptome und waren noch vor Weihnachten wieder genesen. Lockerungen wird es im Haus trotz des Impfstarts am Freitag aber nicht geben. Alle Corona-Schutzmaßnahmen bleiben bestehen. Denn Andreas Bellmann erklärt: „Es kann trotzdem immer noch jeder das Virus bekommen und es weitergeben.“

Von Isabelle Richter