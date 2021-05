Jüterbog

Der Ausbau zwischen B 102 und Abzweig Lindenstraße nähert sich dem Ende. Wie Bauleiter Florian Schrödter der MAZ berichtet, wurden Straße und Gehweg in dieser Woche fertiggestellt. Die Bauarbeiten am Regenwasserbecken dauern dagegen noch an.

Für eine Freigabe der Straße dürfte das jedoch keine Auswirkungen haben. Schrödter rechnet damit in der kommenden Woche. Den genauen Termin wird die Stadt noch bekanntgeben. Seit Oktober wurde am ersten Bauabschnitt gearbeitet. Zu Verzögerungen kam es unter anderem durch den Wintereinbruch am Anfang des Jahres sowie einen Kabelschaden im März. Der zweite Bauabschnitt mit dem Ausbau der kompletten Lindenstraße soll im Herbst starten.

Von Isabelle Richter