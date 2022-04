Jüterbog

Auf Bodenmatten ausgerollte Schlafsäcke, Gummistiefel, Malsachen und Spielzeug – auf den ersten Blick sieht es im Schlafsaal des Gemeindezentrums der Freien Evangeliums-Christengemeinde in Jüterbog aus – wie in einem gemütlichen Feriencamp.

Jüterbog wurde Zufluchtsort

„Die Kinder spielen wahrscheinlich gerade irgendwo auf dem Gelände oder sind mit ihren Müttern einkaufen“, sagt Pastor Reinhold Gellert. Die rund 40, derzeit im Gemeindezentrum untergebrachten Gäste sind aber nicht zum Urlaub machen hier, sondern auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat.

„Wenige Tage nach Ausbruch des Krieges bekamen wir aus der Ukraine den ersten Hilferuf, ob wir Flüchtlinge aufnehmen könnten. Nach einer Woche war die erste Familie da und es kamen immer mehr Anfragen, so dass wir inzwischen etwa 25 Familien, insgesamt zirka 50 Erwachsene und 70 Kinder aufgenommen haben“, blickt Gellert auf die letzten Wochen zurück.

In Jüterbog heimisch geworden

Helfen zu wollen, war den etwa 80 Mitgliedern der 2002 gegründeten Gemeinde nicht nur aus christlicher Nächstenliebe ein Bedürfnis. Denn viele Gemeinde-Mitglieder haben auch ihre eigenen Wurzeln in der Region, aus der nun die Menschen fliehen müssen.

Die große Zahl so genannter Russland-Deutscher, die in den 1990er Jahren und um die Jahrtausendwende in Jüterbog heimisch wurden und ihre Religion mitgebracht hatten, hatte damals zur Gründung der Gemeinde geführt. Auch der Pastor, der eigentlich aus Russland stammt, aber schon acht Jahre in Pforzheim gelebt hatte, war so damals nach Jüterbog gekommen, um die Gemeinde aufzubauen.

Die Anstrengungen seitens der Gemeindemitglieder zur Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, aber auch zur Unterstützung der in der Ukraine Ausharrenden sind groß, haben sich aber gelohnt. „Wir haben sofort einen Spendenaufruf gestartet, um die Unterkünfte hier mit Möbeln und Hausrat auszustatten und Betten, Bettzeug, Hygiene-Artikel, Medikamente und Lebensmittel in die Ukraine zu bringen“, erzählt Gellert und führt den MAZ-Reporter stolz in die zum Hilfsgüter-Lager umfunktionierte Garage.

Wohnungen in Jüterbog, Luckenwalde und Altes Lager

Helfer aus der Gemeinde sichten, sortieren und, wenn es sein muss, reparieren die Dinge. Nicht nur im Gemeindezentrum, sondern auch bei vielen Gemeindemitgliedern daheim fanden die Geflohenen eine erste Bleibe. „15 Familien haben wir inzwischen sogar in Wohnungen im Stadtzentrum, in Jüterbog II, in Luckenwalde und Altes Lager untergebracht“, erzählt Gellert. Die gespendeten Sachen waren dabei wie Goldstaub.

Da man hofft, noch weitere Wohnungen anmieten zu können und auch diese dann ausgestattet werden müssen, geht das Sammeln weiter. „Der Bedarf an Kleidung ist weitestgehend gedeckt. Aber Möbel, Hausrat sowie Spielzeug für die Kinder suchen wir weiter. Für die nächsten geplanten Transporte in die Ukraine benötigen wir vor allem Betten und Bettzeug. Auch Spenden, um davon zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, sind willkommen“, sagt Gellert.

Anders als zu Beginn der Sammlung, sollten sich Spender vorab per E-Mail an gemeinde-jueterbog@gmx.de oder telefonisch unter 0176/43 39 16 40 informieren, was tatsächlich gebraucht wird. Wer die Arbeit mit Geld unterstützen will, erfährt so auch die entsprechende Bankverbindung.

