Jüterbog

Mit dem Ende einer jeden Wahlperiode müssen auch der Jüterboger Jugendbeirat, der Sportlerbeirat sowie der Behinderten- und Seniorenbeirat durch Abstimmung der Stadtverordnetenversammlung neu besetzt werden. So steht es in der Hauptsatzung der Stadt. Bewerbungen für einen Platz in den jeweiligen Gremien können ab sofort beim Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Danny Eichelbaum ( CDU) eingereicht werden. Ein Aufruf dazu mit allen Details wird im kommenden Amtsblatt veröffentlicht.

Offenbar war das aber noch nicht allen Beiräten bewusst. Demnach sorgte ein Facebook-Post von Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) jüngst für Diskussionen.

Jugendliche empört Art und Weise der Kommunikation

Hintergrund: Auf die Einladung des Jugendbeirates zu ihrer monatlichen Sitzung am Montagabend schrieb Raue via Facebook: „Der Jugendbeirat ist mit Ablauf der Wahlperiode in seiner jetzigen Zusammensetzung auch als aufgelöst anzusehen. Damit hat die heutige Sitzung lediglich den Charakter eines losen Treffens zwischen jungen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.“

Was laut Raue nur als sachliche Information dienen sollte, interpretierten die Jugendlichen jedoch als gezielten Angriff. „Wir finden es irgendwie beschämend, über Facebook erfahren zu müssen, dass es keinen Jugendbeirat mehr gibt“, erklärt die Jugendbeiratsvorsitzende Celine Fischer. Während der Sitzung am Montagabend suchten die Mitglieder deshalb das persönliche Gespräch mit dem Bürgermeister.

„Es geht mir doch nur um den Ruf des Jugendbeirates“

Der konnte die Vorwürfe auch am Dienstag noch nicht verstehen. Über seinen Post sagte er auf MAZ-Nachfrage: „Es sollte ein höflicher, freundlicher Hinweis sein.“ Immerhin habe er am Ende seines Beitrages sogar noch dafür geworben, die Veranstaltung zu besuchen. Was dem Bürgermeister allerdings schon seit Längerem immer wieder aufstößt, sei die Tatsache, dass sich die Jugendlichen nicht an die Einhaltung der frist- und formgerechten Sitzungseinladung halten.

„Einfach zu sagen, wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat, reicht eben nicht“, so Raue. Zumal es auch schon vorgekommen sei, dass sich Uhrzeit und Ort kurzfristig geändert hätten und interessierte Bürger vor verschlossenen Türen standen. Darüber hinaus ergänzt der Bürgermeister: „Es geht mir doch nur um den Ruf des Jugendbeirates. Wir wollen doch die Leute dafür interessieren. Dazu muss man aber bestimmte Spielregeln befolgen.“

Satzung schreibt keine Bekanntmachung vor

Diese Intention nehmen die Mitglieder des Jugendbeirates dem Stadtoberhaupt aber nicht ab. Celine Fischer erklärt: „Wir fühlen uns ungerecht behandelt, weil andere Beiräte nicht solche Auflagen bekommen.“ Zudem sei eine Information zu den Sitzungsterminen laut Satzung auch gar nicht notwendig. Denn dort steht ausdrücklich: „Der Beirat wird durch den Vorsitzenden einberufen. Einer ortsüblichen Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen bedarf es nicht.“

Auch wegen anderer Unstimmigkeiten mit dem Bürgermeister hat der Jugendbeirat kürzlich Konsequenzen gezogen. Den in diesem Jahr erstmals vom Jugendbeirat in Kooperation mit Raue organisierten 1. Tag des Kampfsportes in Jüterbog wollen die Jugendlichen nicht fortsetzen. Sie beschlossen gemeinsam, im kommenden Jahr lieber wieder eigenständig ein Sommerkonzert zu organisieren.

Von Isabelle Richter