Jüterbog

Am Freitagmittag wurde ein Fahrgast im Regionalexpress nahe des Jüterboger Bahnhofs kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Fahrschein besaß. Nachdem er von einem Servicemitarbeiter darauf angesprochen wurde, eskalierte jedoch die Situation und nahm einen unerwarteten Verlauf. Der Mann reagierte verbal aggressiv und wurde anschließend handgreiflich gegenüber anderen Fahrgästen im Zug.

Laut Auskünften der Polizei hatte der Mann versucht, eine Person mit einer Schnapsflasche zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Als die Polizeibeamten dann am Jüterboger Bahnhof eintrafen, beleidigte und bedrohte er die Polizisten, verhielt sich ihnen gegenüber respektlos und aggressiv. Auch kam er einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Daher sah sich die Polizei dazu genötigt, den Platzverweis zwangsweise durchzusetzen. Die Beamten nahmen den 38-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam und brachten ihn ins Luckenwalder Polizeirevier. Doch auch während der Fahrt zeigte sich der Aggressor wenig einsichtig. Er versuchte mehrfach in Richtung der Polizisten zu spucken. In der Gewahrsamszelle zerstörte der Mann eine Matratze und randalierte aufgebracht.

Damit er sich beruhigen konnte, musste er mit Handfesseln an der Zellenwand fixiert werden. Ein Atemalkoholtest zeigte zudem, dass der Mann mit 0,74 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet: Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wegen einem versuchten Körperverletzungsdelikt, mehrerer Sachbeschädigungen sowie aufgrund mehrerer Beleidigungen und Bedrohungen.

Von MAZonline