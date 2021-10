Jüterbog: Fahrzeugbrand greift auf Carport über

Jüterbog

In der Nacht zu Dienstag brannte ein Volkswagen unter einem Carport in Jüterbog. Der 43-jährige Fahrer gab an, dass er einen lauten Knall gehört und daraufhin seinen brennenden Pkw entdeckt hatte. Das Fahrzeug war unter einem frei zugänglichen Carport abgestellt. Die Feuerwehr löschten die Flammen, welche auf den Carport übergegriffen hatte. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es kam zu einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zwei Nachbarn mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung ihr Haus verlassen.

Von MAZonline