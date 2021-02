Jüterbog

Falk Kubitza (SPD) ist mit Wirkung zum 1. März von seiner Funktion als Stadtverordneter der Stadt Jüterbog zurückgetreten. Das teilte er am Mittwochabend der MAZ telefonisch mit. Kurz zuvor habe er ein Schreiben an den Bürgermeister und an die Wahlleiterin der Stadt in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen.

Darin schreibt Kubitza ohne Angabe von Gründen, dass er sein Mandat als Stadtverordneter „unwiderruflich“ niederlege. Gegenüber der MAZ nannte er ohne nähere Erläuterungen „rein persönliche Gründe“ und betonte, dass es keine politischen Gründe seien, die ihn zu diesem überraschenden Schritt bewegt haben.

Engagierter Kommunalpolitiker

Falk Kubitza (59) war bisher einer der engagiertesten Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt schlechthin. Der Weg von seinem Haus in der Jüterboger Altstadt bis zum Rathaus-Briefkasten dürfte ihm sehr schwer gefallen sein. Immerhin war er seit 2008 Mitglied der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV). Nun verlässt er in seiner dritten Wahlperiode das Stadtparlament kommentarlos.

Seit Ende seiner ersten Wahlperiode bis zum Ende der zweiten Wahlperiode war er Vorsitzender der SVV. Seit 2019 ist er deren stellvertretender Vorsitzender und jahrelang Mitglied des Bau- und Sanierungsausschusses sowie des Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingausschusses. Außerdem war Falk Kubitza bis jetzt Vorsitzender der SPD-Fraktion sowie Vertreter der SVV im Verfügungsfond-Gremium der Stadt. Von 2003 bis 2019 war Kubitza Kreistagsabgeordneter.

Neben seinen politischen Ämtern engagierte sich Kubitza insbesondere als stellvertretender Vorsitzender der Heimatvereins Jüerboger Land sowie als ehrenamtlicher Stadtführer.

Von Hartmut F. Reck