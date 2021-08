Jüterbog: Familienfest am Einschulungstag bei Lineks Gartenfeldbahn

Jüterbog

Am kommenden Samstag öffnet Lineks Gartenfeldbahn das erste Mal in diesem Jahr wieder für Besucher. Der Förderverein Kloster Zinna lädt vor Ort zum großen Familienfest in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Dass die Veranstaltung auf den Einschulungstag fällt, ist eine bewusste Entscheidung, verrät der Vorsitzende des Fördervereins Andreas Baade. Ziel ist es, den Familien die Arbeit zumindest für einen gewissen Zeitraum abzunehmen, damit am Ende auch alle diesen besonderen Tag mit ihren Liebsten erleben und genießen können.

Förderverein will Familien entlasten

Aus eigener Erfahrung wissen die Fördervereinsmitglieder, dass Eltern und Großeltern an diesem Tag hauptsächlich damit beschäftigt sind, die Feierlichkeiten zu organisieren und ihre Gäste zufriedenzustellen. Mit dem Besuch des Familienfestes können sie sich entspannt zurücklehnen. „Wir kümmern uns um alles“, sagt Andreas Baade. Der Vereins als auch Bahn-Chef Jürgen Linek sorgen neben dem leibliche Wohl für die Unterhaltung der Kinder. „Die Bahn fährt permanent und der Eintritt ist frei“, so Baade. Auch eine Hüpfburg wird es geben. Hinzu kommt ein Stationsbetrieb, bei dem der Nachwuchs sich im Eierlaufen, Ringewerfen oder Schraubenweitwurf messen kann.

Eigentlich würde das Familienfest in diesem Jahr schon sein zehntes Jubiläum feiern. Im vergangenen Jahr kam jedoch Corona dazwischen. Nach monatelanger Pause ist auch Jürgen Linek gespannt auf seine erste Veranstaltung. Die ersten Touristen standen schon wieder bei ihm am Zaun. Normalerweise drehen seine Waggons schon zum Männertag ihre ersten Runden. Die Zwangspause hatte aber auch etwas Gutes. So blieb endlich genügend Zeit für wichtige Wartungsarbeiten.

Darüber hinaus hat Jürgen Linek seine Waggons optisch ein bisschen aufgepeppt. Statt Ketten am Einstieg gibt es jetzt Türen. Ebenso wichtig: Bei Jürgen Linek sind alle Bahnhöfe barrierefrei. In der kommenden Woche werden die Waggons noch geputzt, so Linek. Die frisch lackierten Farben sollen zum ersten Einsatz in diesem Jahr schließlich gut zur Geltung kommen.

Familien können Einschulung vor Ort feiern

Auch der Förderverein Kloster Zinna hat noch ein Anliegen. Mit dem Fest am kommenden Samstag wolle man Familien nicht nur die Möglichkeit für einen kurzen Ausflug bieten. Interessierte können auch ihre gesamte Einschulungsfeier dort ausrichten, erklärt Andreas Baade. Platz habe man vor Ort zumindest für kleinere Gesellschaften genug. Um besser planen zu können, wie viele Leute versorgt werden müssen, bittet der Förderverein jedoch vorab um eine Anmeldung.

Info: Wer seine Feier mit mehreren Personen bei Lineks Gartenfeldbahn ausrichten möchte, erreicht den Fördervereinsvorsitzenden Andreas Baade unter Tel. 0152/24005850.

Von Isabelle Richter