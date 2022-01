Jüterbog

Wenn die Feuerwehr zur Hilfe gerufen wird, muss es immer schnell gehen. Für die Kameraden der Jüterboger Wehr gehört das Umkleiden im Depot zu den gefahrenträchtigsten Momenten noch bevor es hinaus zum Einsatz geht. Mit dem Umbau der bisherigen Werkstatt zum Umkleideraum kommt die Stadt nun der seit Jahren von der Feuerwehr-Unfallkasse erhobenen Forderung zur Nachbesserung nach.

Bretter und Haken noch mit DDR-Charme

„Das Problem ist, dass sich die noch aus DDR-Zeiten stammende Zeile mit einfachen Brettern und Haken in der Fahrzeughalle direkt neben den Einsatzfahrzeugen befindet. Bei Alarmierung, also dann, wenn es schnell gehen muss, besteht die Gefahr, dass ein Kamerad unter die Räder eines aus der Halle rollenden Einsatzfahrzeuges gerät“, schildert Ortswehrführer Lutz Selent die risikoreiche Situation. Vor allem die an den Auspuffen der Fahrzeuge zum Absaugen der Abgase befestigten Schläuche bergen im Eifer des Gefechts ein besonders hohes Risiko, da sich beim Losfahren vom Fahrer unbemerkt jemand darin verfangen und so unter das Fahrzeug gezogen werden könnte.

Anstelle des alten Betons kommt ein neuer Boden samt Fußbodenheizung in die bisherige Werkstatthalle. Quelle: Uwe Klemens

„Um die Situation für unsere derzeit 34 aktiven Kameraden und Kameradinnen sicherer zu machen, haben wir uns nun schweren Herzens entschlossen, unsere direkt neben der Fahrzeughalle befindliche Werkstatt zu opfern und die kleine Halle zum Umkleideraum umzubauen“, sagt Selent. Bereits Ende Dezember wurde die Werkstatt beräumt und mit dem Herausstemmen des Betonfußbodens begonnen. „Vieles machen wir selbst, also auch den Durchbruch zur Fahrzeughalle und das Neuverputzen“, sagt Selent. Den Einbau des neuen Bodens inklusive Bodenheizung sowie den Einbau von Sanitär- und Elektro-Anlagen übernehmen auch aus Gewährleistungsgründen regionale Fachfirmen.

Bis Ende März soll alles fertig sein

Bis Ende März müssen sich die Kameraden noch gedulden. Erstmals werden sie dann auch über Garderobenschränke verfügen, wie sie in Gerätehäusern eigentlich längst zum Standard gehören. Dort, wo bislang ihre Ausrüstung hängt, wird die deutlich reduzierte Werkstatttechnik aufgebaut. „Eine kleinere Werkstatt ist immer noch besser als gar keine Werkstatt“, so Selent.

Für getrennte Umkleideräume für die 32 Kameraden und die beiden Kameradinnen reichte der Platz dennoch nicht. „Das Problem wird sich wohl erst mit einem Neubau lösen lassen“, sagt der Ortswehrführer. Ob sich die Stadt den jemals leisten kann, steht in den Sternen.

