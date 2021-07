Jüterbog

Die freiwillige Feuerwehr von Jüterbog musste am Sonntagmittag zum Seniorenheim der Johanniter im Planeberg ausrückten. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage wegen eines Feuers ausgelöst. Die Situation gestaltete sich schwierig: Beim Eintreffen der Feuerwehr waren das betroffene Zimmer und ein Teil des Flurs bereits verqualmt.

Bewohnerin gerettet

Die Bewohnerin, die sich während des Brandes in dem Raum befand, konnten die Kameraden ohne sichtbare Verletzungen an den Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Die gesamte Etage wurde evakuiert. Der Ventilator war komplett geschmolzen, richtete aber keine schlimmeren Schäden an. Mehrere Fahrzeuge aus Jüterbog und Kloster Zinna mit 16 Einsatzkräften waren im Einsatz.

Von Victoria Barnack