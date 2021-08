Jüterbog

Die vor allem von den Mitgliedern des Jüterboger Anglervereins seit Jahren gehegte Befürchtung, der von ihnen gepachtete Rohrteich könnte umkippen und die darin lebenden Fische ersticken, wurde in dieser Woche Wirklichkeit. Der schon von weitem wahrnehmbare Fäulnisgeruch und die ersten tot an der Wasseroberfläche treibenden Fische waren am Donnerstag dafür untrügliche Zeichen. Über das hinzugezogene Ordnungsamt und den Bürgermeister wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Kameraden und einem Löschfahrzeug anrückte.

Feuerwehr versucht sich als Teichretter

„Viel machen können wir nicht, aber wenigstens versuchen, das Wasser durch Umpumpen ein wenig mit Sauerstoff anzureichern“, schilderte Stadtwehrführer Michael Rinderle das als äußerste Notfallmaßnahme gedachte Vorgehen. Um das gesamte Wasser des Teiches ausreichend zu belüften, wären nach seiner Einschätzung drei bis vier Pumpen notwendig, die mindestens einen Tag laufen müssten. Dass der Teich erst jetzt umkippt, wo die heißesten Tage schon eine Weile zurückliegen, sei ungewöhnlich, wunderte sich Rinderle. Doch der akuten Handlungsbedarf war angesichts Tausender nach Luft schnappenden Fische und ihrer bereits tot treibenden Artgenossen unübersehbar.

Wie viele Fische verendet sind, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Quelle: Uwe Klemens

Vier Stunden lang wurden pro Minute 2.000 Liter Teichwasser durch die versenkte Saugglocke angesaugt und mit dem Strahlrohr fein zerstäubt wieder in den See geblasen. Auf dem Weg durch die Luft reichern sich die Wassertröpfchen mit dem so dringend benötigten Sauerstoff an.

Feuerwehr belüftet umgekippten Rohrteich Jüterbog Quelle: Uwe Klemens

Wie wirkungsvoll und vor allem nachhaltig die Maßnahme war, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. „Denn die erstickten Fische sinken zunächst auf den Teichgrund und bekommen erst nach zwei bis drei Tagen Auftrieb, so dass sie dann an der Oberfläche zu sehen sind“, erläuterte Kurt Semrock, Mitglied des Anglervereins. Zusammen mit Jugendwart Mario Deutler war auch er an den Teich geeilt um das Umpumpen zu verfolgen und den Feuerwehrleuten für die rasche Hilfe Dank zu sagen.

Schlamm und Kraut sind die Hauptursache

Als Hauptursache für das Umkippen des Teiches vermuten die beiden Angler die starke Verschlammung und Verkrautung des Gewässers, gegen die der Verein trotz vieler Bemühungen nur wenig ausrichten kann. Sollte sich der Teich nicht aus eigener Kraft erholen, sehen die Angelfreunde für den Fischbestand wenig Überlebenschancen. Dass der Feuerwehreinsatz nur eine Notfall-Maßnahme war und keine Dauerlösung sein könne, machte Ordnungsamts-Mitarbeiterin Heike Hildebrandt gestern unmissverständlich klar.

Von Uwe Klemens