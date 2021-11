Jüterbog

Am Donnerstagmittag um 11.50 Uhr wurden die Jüterboger Kameraden zu einem Einsatz in die Schillerstraße gerufen. Wie Stadtbrandmeister Michael Rinderle berichtet, war im Zuge der Bauarbeiten auf dem Schulhofgelände des Schillerhauses eine Erdgasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr Jüterbog rückte mit einem Einsatzwagen an. „Die Schüler wurden sicherheitshalber evakuiert. Verletzte Personen gibt es nicht“, so Rinderle. Die Gymnasiasten sind vorübergehend im benachbarten Goethehaus untergebracht.

Bei Bauarbeiten auf dem Schulhof des Schillerhauses wurde eine Gasleitung beschädigt. Quelle: Isabelle Richter

Auch die Bauarbeiter mussten ihre Arbeit niederlegen. Wann die Gymnasiasten wieder zurück in das Schillerhaus können, ist unklar, weil die Heizung in dem Gebäude zurzeit nicht funktioniert.

Der Entstörungsdienst der Netzwerkgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) war sofort vor Ort. Wie eine Mitarbeiterin der MAZ berichtet, kümmert sich aktuell ein Rohrbauunternehmen darum, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Man rechne damit, dass das Problem noch im Laufe des Donnerstages beseitigt werden kann.

Von Isabelle Richter