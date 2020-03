Jüterboger Flüchtlinge starten Hilfsangebot

Jüterbog

„So viele Deutsche haben uns damals geholfen. Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier. Jüterbog ist nicht meine Heimat, aber die Menschen hier sind trotzdem wie meine Familie“, erzählt Maher Theeb. Der 31-jährige Syrer kam im Jahr 2015 nach Jüterbog, um vor dem Krieg in seiner Heimat zu fliehen. Inzwischen hat er eine eigene Wohnung, einen Job und kann endlich wieder ein selbstständiges Leben führen. Laut Maher Theeb ist das aber nur möglich, weil ihm viele Jüterboger durch seine persönliche Krisenzeit halfen.

Nun befindet sich ganz Deutschland in der Krise. Das Corona-Virus bestimmt auch in Jüterbog den Alltag der Menschen. Gerade ältere Menschen, die derzeit zu den Risikogruppen zählen, haben es schwer. Genau dort möchte Maher Theeb ansetzen. Gemeinsam mit Nadine Fischer und Michael Maurer vom Verein für soziale Selbstverteidigung hat der 31-Jährige einen Hilfe-Plan geschmiedet.

Erreichbar über Festnetz, Handy oder WhatsApp

Per Telefonanfrage wollen sie für ihre Mitmenschen das tun, was diese selbst gerade nicht tun können. Zum Beispiel den Einkauf erledigen oder sie zum Arzt oder zur Apotheke zu fahren. Maher Theeb und sechs weitere Flüchtlinge aus Jüterbog wollen das übernehmen. Fast alle haben einen Führerschein und ein eigenes Auto. Wer Unterstützung braucht, kann sich ab sofort bei den Helfern melden.

Angenommen werden die Anfragen über den Verein für soziale Selbstverteidigung. Die Vorsitzende Nadine Fischer und Vorstandsmitglied Michael Maurer sind unter der Festnetznummer 0 33 72/44 30 29 sowie mobil oder per WhatsApp unter 01 74/4 05 55 99 zu erreichen. „Falls gerade niemand rangeht, einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir melden uns dann zurück“, ergänzt Michael Maurer.

Ein Internet-Foto stimmte ihn nachdenklich

Die Idee für das Hilfsangebot kam Maher Theeb als er realisierte, wie ernst die Lage inzwischen ist. Der 31-Jährige zeigt dazu ein Bild auf seinem Smartphone. Zu sehen ist ein älterer Mann, der verzweifelt vor völlig leer gefegten Regalen steht. Laut Maher Theeb sei das Bild in Italien aufgenommen worden.

Den Syrer machte der Anblick nachdenklich und erinnerte ihn an eigene Beobachtungen. „Ich sehe auch hier in Jüterbog oft ältere Menschen, die kaum noch laufen können“, so der 31-Jährige. Der Gedanke, dass auch sie sich mit letzter Kraft zum Supermarkt schleppen und dann vor leeren Regalen stehen und nicht mal eben schnell in den nächsten Laden fahren können, stimmte Maher Theeb nachdenklich. Immerhin hätten nicht alle älteren Menschen Angehörige vor Ort, die ihnen etwas mitbringen können.

Bedürfnis nach sozialen Kontakten

Auch Michael Maurer (67) hatte vor Kurzem Kontakt zu einem älteren Mann. Beliebte Treffpunkte wie der Stadtteiltreff in Jüterbog II sind geschlossen – Veranstaltungen werden abgesagt. Vielen fehle der soziale Kontakt. Laut Michael Maurer haben die älteren Bewohner aktuell oft nur das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Auch dafür wollen sich die Helfer anbieten.

Nadine Frischer erklärt: „Leute, die einfach nur mal reden wollen, können auch bei uns anrufen. Oder wenn jemand kein Internet zu Hause hat und trotzdem informiert sein möchte, können wir auch die neuesten Nachrichten ausdrucken und in den Briefkasten werfen.“

Die 45-Jährige macht derzeit eine Umschulung und muss sich wegen Corona derzeit ebenfalls von zu Hause unterrichten. Als Maher Theeb ihr von seiner Idee berichtete, war Nadine Fischer sofort begeistert und gleichzeitig gerührt. Dass viele Menschen angesichts der jetzigen Krisensituation derzeit so viel Solidarität zeigen, sei ein schönes Zeichen. Auch für sie sei es deshalb selbstverständlich, Hilfe anzubieten.

