Unterricht mal anders – in Zeiten der Coronapandemie ist das Lernen in klassischer Form nicht mehr möglich. Neue Alternativen werden deshalb überall ausprobiert. So auch am Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasium. Dort fand am Dienstag in den Biologie-Leistungskursen von Ina Weidner und Marie Titze ein Video-Referat zum Thema Genome-Editing statt. Unterrichtet wurden die Zwölftklässler in dem 90-minütigen Block. Diesmal aber nicht von ihren Lehrerinnen, sondern von Anja Pichl, die sich an der Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaft mit dem Thema Gentechnologie beschäftigt.

Informationen über die Genschere

Im Online-Referat erklärte die Forscherin, was sich hinter der Crispr-Methode – umgangssprachlich auch Genschere genannt – verbirgt. Mit ihr lässt sich Erbgut von Pflanzen und Tieren bis hin zum Menschen gezielt und schnell verändern. Es besteht die Hoffnung, dass sich damit künftig Krankheiten gezielt bekämpfen lassen. Versuche um Krebs zu therapieren gab es bereits. Auch in Bezug auf das Coronavirus wurde die Anwendung der Genschere untersucht. Die Entdeckerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna erhielten 2020 den Nobelpreis in Chemie.

Anja Pichl schaltete sich live ins Klassenzimmer und beantwortete am Ende noch die Fragen der Schüler. Quelle: Isabelle Richter

Wie Anja Pichl den Schülern erklärte, steht die Forschung zu Crispr aber noch am Anfang. Es bleiben offene Fragen und ungeklärte Risiken – zum Beispiel, wie sich veränderte Gene auf zukünftige Generationen auswirken. Die Anwendung bei Menschen ist daher nicht erlaubt.

Vorbereitung auf Vorlesungen im Studium

Auf alternative Lernmethoden und Kooperationen wie mit der Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaft setzt das Gymnasium schon länger. Zum Hintergrund erklärt Lehrerin Ina Weidner: „Es ist eine gute Vorbereitung aufs Studium – da läuft es nur so.“ Gemeint sei damit, dass die Schüler lernen, einem Vortrag zu folgen und sich selbstständig Notizen zu machen oder bei Unklarheiten Fragen zu stellen. Zudem würden viele Vorträge gerade im wissenschaftlichen Bereich auf Englisch gehalten. Auch Anja Pichl arbeitete während ihres Referates am Dienstag mit englischen Begriffen und Zitaten. „So lernen die Schüler, dass sie Englisch brauchen“, erklärt Ina Weidner.

Große Aufmerksamkeit für Gast-Referate

Die Crispr-Methode war den Gymnasiasten schon vorher bekannt. Denn wie Marie Titze berichtet, ist das Thema Gentechnik auch ein großer Bestandteil des Biologieunterrichtes. Durch Gast-Referate von Forschern wie Anja Pichl würde die Aufmerksamkeit bei den Schülern aber noch einmal ganz anders geweckt. „Wir hatten zum Beispiel einen Schüler, der so begeistert von einem Thema war, dass er später zu Hause mit seiner Mutter noch zwei Stunden darüber gesprochen hat“, erzählt Ina Weidner.

Auch das Referat von Anja Pichl sorgte am Dienstag bei den Schülern für Aufmerksamkeit und für gezielte Nachfragen. Normalerweise kommt der Referent persönlich in die Schule. Die Online-Variante gab es jetzt zum ersten Mal. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten war die Forscherin nach wenigen Minuten virtuell im Klassenzimmer vertreten und konnte ihren Vortrag mit Folien, Animationen und Videos ohne Probleme zeigen. Auch die Lehrerinnen Ina Weidner und Marie Titze bestätigen hinterher: „Das hat gut geklappt.“ Sie können sich die Online-Referate wie dieses auch in Zukunft als Teil des Unterrichtes vorstellen.

Von Isabelle Richter