„Die größten Renner eines Freibad-Bistros sind Eis und Süßigkeiten, haben wir inzwischen dazugelernt“, sagt Marcel Krüger und zeigt auf die großen Gläser mit alledem, was vom Toben im Wasser ermüdete Naschkatzen so mögen. Seit Beginn der diesjährigen Badesaison ist der Jüterboger Gastwirt auch der Betreiber des Freibad-Bistros. Anfang des Jahres hatte die Stadt den Betrieb des Bistros neu ausgeschrieben und zeitgleich auch den Pachtvertrag des bislang für den Ausschank genutzten Raumes gekündigt, da in diesem nun der gesetzlich vorgeschriebene Sanitätsraum für die Versorgung verletzter Badegäste untergebracht ist.

Bedingungen zu erfüllen, fiel nicht schwer

Wie viele Mitbewerber er bei der Ausschreibung hatte, weiß Krüger nicht. „Aber die Bedingungen hinsichtlich Technik, Hygiene und Personal zu erfüllen und auch genügend Referenzen vorzuweisen, war für uns nicht schwer“, sagt Krüger, der unweit der Badeanstalt seit genau 25 Jahren auch die Gaststätte „ Fuchsbau“ betreibt.

„Ein bisschen besser hätte ich mir den Start schon vorgestellt“, sagt Krüger, denn das durchmischte Wetter und die wegen Corona im Bad geltenden Besucherregeln sorgen dafür, dass die maximal erlaubte Gästezahl von 300 seit dem Saisonstart Anfang Juni bisher noch an keinem Tag erreicht wurde.

Marcel Krüger vom Jüterboger „Fuchsbau" ist der neue Bistro-Betreiber im Freibad. Quelle: Uwe Klemens

„Standard-Programm aus Bock- und Bratwurst, Boulette und Pommes“ nennt Marcel Krüger sein um Salatboxen und Sandwich-Pakete erweitertes Angebot. „Sobald die Gästezahl steigt, kann ich auch Nudel- und Gulasch-Gerichte anbieten, die im Fuchsbau zubereitet und dann frisch geliefert werden“, blickt er voraus. Gekühlte Getränke und eine Maschine für frischgebrühte Caféspezialitäten sowie Eis und Naschwerk ergänzen das Angebot.

Alter Holz-Wagen mit moderner Technik

Als Verkaufsstelle dient Krüger sein sonst auf Volksfesten eingesetzter Imbisswagen, der so lange genutzt wird, bis sein komplett aus Holz bestehender Verkaufswagen, der sich harmonischer ins Bad-Bild einfügen wird, aufgearbeitet und modernen Maschinen ausgerüstet ist.

