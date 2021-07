Jüterbog

Der Starkregen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch blieb in Jüterbog nicht ohne Folgen. In den Morgenstunden entdeckten Passanten auf dem Gehweg der zwischen Kreisbahnplatz und der Fuchsberge verlaufenden Straße Galgenberg ein gut zwei Meter langes, etwa einen Meter breites und rund einen halben Meter tiefes Loch.

Das sichtbare Loch im Gehweg ist groß. Auch die Fahrbahn wurde zum Teil unterspült und droht bei Benutzung einzubrechen. Quelle: privat

Die Ursache hatten die herbeigerufenen Mitarbeiter von Ordnungs- und Bauamt schnell lokalisiert. „Der Regenwasserkanal ist geborsten, weil der die große Niederschlagsmenge nicht aufnehmen konnte“, beschreibt Ordnungsamts-Leiter Joachim Wasmansdorff die Lage.

Da das Wasser nicht nur die Gehwegpflasterung mit sich riss, sondern auch die erst im vergangenen Jahr neu asphaltierte Fahrbahn unterspült wurde, musste die gesamte Straße auf der Stelle in beide Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. „Auch der Linien-Bus muss umgeleitet werden und wir bemühen uns, die Ursache und die Folgeschäden so schnell wie möglich zu beheben, aber ein, zwei Tage wird es sicher dauern“, blickt Bauamts-Leiterin Kira Wenngatz voraus.

Von Uwe Klemens