Jüterbog

„Provisorien halten am längsten“ wissen die meisten Hobby-Bastler. Wer Material zum Renovieren oder nun am Beginn der Gartensaison Material benötigt, muss schon beim Einkauf improvisieren, da Baumärkte nur für Selbstständige und Handwerksbetriebe öffnen dürfen. Die Notvariante, Material online oder telefonisch zu bestellen und dann auf dem Parkplatz in Empfang zu nehmen, wird vom Jüterboger Toom-Baumarkt seit Beginn des zweiten Lockdowns praktiziert und kann zumindest einen Teil des Umsatzes retten.

Knappe Frist zum Reagieren

Die mit großer Ungeduld seit Tagen erwartete Nachricht, dass zumindest die Gartencenter und Baumschulen im Land ihre Tore ab Montag wieder öffnen dürfen, erreichte Baumarkt-Inhaber Hendrik Papenroth am Freitag Mittag. „Der Zeitraum zum Reagieren ist sehr kurz und stellt uns vor einige Herausforderungen, aber die Freude darüber, dass es nun überhaupt beschlossen wurde, überwiegt“, schildert Papenroth. Froh ist der Geschäftsmann, dass er für seine Risikobereitschaft beim großzügigen Ordern der Ware nicht bestraft wird. Da im Herbst, bis auf die Handwerker, keine Kunden im Laden waren, blieb der Markt auf einem Großteil seiner Pflanzen sitzen, die Papenroth dann verschenkte, was immer noch besser war, als sie in den Abfallcontainer zu tun.

Auch diese beiden freuen sich schon auf die erste Kundschaft. Quelle: Uwe Klemens

Während sich der Chef per Video-Chat mit den Leitern anderer Toom-Märkte über die Details der nun erlaubten Gartencenter-Öffnung beriet und das gesetzlich vorgeschriebene Hygienekonzept zum xten Mal umschrieb, bugsierten seine Mitarbeiter mit Hilfe großer Technik, größtenteils aber per Hand die frisch gelieferte Ware in die Regale. „Im Gartencenter gibt es ab Montag wieder alles, was man jetzt für den Garten benötigt, also Pflanzgehölze, Erde, Sämereien, Pflanztöpfe, Gartenkeramik, -Geräte und dergleichen“, nennt Papenroth, worauf sich die Kunden einstellen können. Auch die große Abteilung mit Osterdekoration, die traditionell Teil des Gartencenters ist, hat geöffnet.

Seit 18 Jahren gehört Ingo Göde zum Team und sehnt sich nach Normalität. Quelle: Uwe Klemens

Weiterhin keinen Zutritt haben werden die Kunden wie bislang zu den übrigen Baumarkt-Abteilungen, die abgesperrt werden und nur mit Nachweis der beruflichen Selbstständigkeit betreten werden dürfen. Wie lange das noch so bleibt, weiß Papenroth nicht, der auf eine baldige Aufhebung des Zutrittsverbots hofft.

Rückruf aus der Kurzarbeit

Erstmals seit Monaten wird die Toom-Mannschaft ab Montag wieder komplett zur Arbeit erscheinen. „Zehn unserer 30 Mitarbeiter haben wir derzeit in Kurzarbeit“, erläutert Papenroth die Bemühungen, die Verluste so gering wie möglich zu halten.

Im Toom-Gartencenter steht der Frühling schon in den Startlöchern. Quelle: Uwe Klemens

„Mal so ganz ohne Kunden hat auch was Gutes, denn man schafft deutlich mehr und zu tun gibt es reichlich“, erklärt Verkäufer Bastian Lemke, während er mit dem Elektro-Stapler Blumenerde vom Lager durch die Gänge chauffiert. Der Niedergörsdorfer hielt seinem Ausbildungsbetrieb die Treue und gehört seit 2013 zur Mannschaft. „Insgesamt ist es unter Corona natürlich nicht so toll, aber wir müssen eben das Beste aus der Situation machen“, so Lemke.

Verkäufer Bastian Lemke karrt mit dem Elektro-Stapler Blumenerde und Gartenschläuche durch die Gänge. Quelle: Uwe Klemens

Das sieht auch Papenroth so. „Die Kunden wissen, dass wir an der komplizierten Situation keine Schuld haben und sind froh, dass sie überhaupt die benötigten Dinge bekommen, auch wenn es umständlich ist, für uns und für sie“, beschreibt der Baumarkt-Chef seine bisherigen Erfahrungen im Krisenmanagement.

Nicht jeder Kunde hat ausreichend Geduld

Dennoch gibt es auch Negativ-Erlebnisse, wie Technik-Teamleiter Ingo Göde bereits mehrfach erfahren musste. „Was, Sie kennen wohl ihr eigenes Sortiment nicht richtig“, nennt Göde einen der Sätze, die er mehrfach zu hören bekam, wenn er einem ungeduldigen Telefon-Kunden nicht ohne Nachschauen auf Anhieb den Preis eines bestimmten Artikel nennen konnte. Auch physisch sei die Arbeit deutlich schwerer geworden, da nun auch die Verkäufer einen Teil der Arbeit der in Kurzarbeit geschickten Logistik-Mitarbeiter stemmen müssen. „Wir sehnen alle den Tag herbei, an dem es endlich normal weitergeht“, fasst Göde, der seit 18 Jahren bei Toom tätig ist zusammen, was ihn bewegt.

Die Aufhebung der Schließungsanordnung für Gartencenter ab 1. März gilt einheitlich und uneingeschränkt in allen Landkreisen Brandenburgs, versicherte Gabriel Hesse, Pressesprecher des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz auf Nachfrage der MAZ. Die Türen zum Gartencenter des Toom-Marktes in Jüterbog öffnen sich ab Montag wieder an sechs Tagen pro Woche von 8 bis 18 Uhr.

Von Uwe Klemens