Viel Musik, Gesang und betroffene Gesichter gab es am Dienstag Abend auf dem Jüterboger Nikolaikirchhof. Aus Anlass des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf das Nachbarland Polen, mit dem Deutschland bereits zum zweiten Mal einen Weltkrieg auslöste, hatte die evangelische Kirchgemeinde zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen.

Was blieb vom Glauben im Schützengraben?

„Uns interessiert heute vor allem die Frage, was die deutschen Soldaten damals von ihrem christlichen Glauben mit in den Krieg nahmen“, erläuterte Kreiskantor Peter-Michael Seifried den überaus selbstkritischen Ansatz zur Zeitreise in das wohl düsterste Kapitel deutscher Geschichte. Etwa 40 Zuhörer lauschten der friedfertigen Botschaft der Choräle und dem in Form von Feldbriefpost und Kriegstagebüchern erhalten gebliebenen Selbstzweifeln deutscher Soldaten, ob ihr Tun mit ihrem Glauben tatsächlich vereinbar sei.

Gedenken zum 81.Jahrestag des Beginns des II.Weltkrieges vor und in der Nikolaikirche Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Auch wenn die im und nach dem Krieg geborenen Generationen nicht Schuld sind an dem, was damals, auch mit Unterstützung der von der Nazi-Propaganda verführten Kirchenleitungen, geschah, so tragen sie dennoch Verantwortung, dass sich das nie mehr wiederholt, mahnte Pfarrer Tileman Wiarda. In dessen eigener Familie ist der Verlust seines in Russland gefallenen Onkels bis heute als Trauma präsent. „Dafür“, so der Theologe, „müssen wir vielleicht auch einmal aufstehen, so wie wir heute hier zusammengestanden und zusammen gesungen haben.“

Jahrelange Suche nach verschollenem Vater

„Eine gute und wichtige Veranstaltung“, flüsterte Dieter Gehricke beim Hinausgehen und hielt dabei ein Notenblatt in der Hand, auf dessen Rand der 78-jährige Chorsänger aus Luckenwalde seine persönliche Leidensgeschichte in Kurzform notiert hatte. „Als ich 1942 geboren wurde, war mein Vater an der Front und ich habe ich nie kennen gelernt. Vermutlich ist er in Ungarn gefallen. Genau haben wir das nie herausgefunden, aber seinen letzten Brief schrieb er von dort“, erzählt Gehricke.

Sieglinde Specht (r)und Christiane Zscherpel lasen aus Kriegstagebüchern und Frontbriefen deutscher Soldaten des II.Weltkrieges. Quelle: Uwe Klemens

Die jahrelange Suche nach einem Hinweis auf das genaue Schicksal des zweifachen Familienvaters über das Rote Kreuz brachte kein Ergebnis. Die Verzweiflung darüber brachte Gehrickes Mutter schließlich in die Psychiatrie, so dass Gehricke und seine ein Jahr ältere Schwester zuerst ins Kinderheim Schönhagen und später zu einer Pflegefamilie nach Liepe kamen, bevor sie schließlich von einer Tante in Luckenwalde aufgenommen wurde. Der Verlust von dem, was eine wirkliche Familie hätte sein können, bewegt Dieter Gehricke bis heute.

