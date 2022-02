Jüterbog

Am Mittwochabend fand auf dem Jüterboger Marktplatz eine Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten statt. Die Versammlung stand unter dem Motto „Im Gedenken gegenlenken. Mit Maske, Abstand und Anstand“ und wurde als Antwort auf die Ereignisse bei den vergangenen Montagsdemonstrationen organisiert. Auch Corona- und Regierungskritiker folgten der Einladung am Montag. Im Netz war die Veranstaltung zuvor schon in deren Umfeld geteilt worden. Bürgermeister Arne Raue (WsJ) teilte die Einladung ebenfalls mit dem Kommentar: „Ich kann leider nicht – bin um die Zeit arbeiten.“

Störer bei der Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten unter dem Motto "Im Gedenken gegenlenken. Mit Maske, Abstand und Anstand" am 16.02.2022 in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Kurz nachdem Tom Siedenberg (Linke) als erster Redner anfing zu sprechen, kam es von den Gruppen, die sich rund um den Markt versammelt hatten, zu lauten Pfiffen und Zwischenrufen. Siedenberg musste seine Rede daraufhin unterbrechen. Als die Störer, von denen am Mittwoch nicht nur die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert wurde, die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung fotografierten, filmten und die Hygieneregeln missachteten, rückten weitere Polizisten an und stellten sich zwischen die Fronten.

Polizei stellt bei Gedenkveranstaltung in Jüterbog keine Verstöße fest

Zum Einsatz erklärt Polizeisprecherin Ariane Attrodt der MAZ am Donnerstag: „Es lagen keine Gründe für die Auflösung der Versammlung am gestrigen Mittwochabend in Jüterbog vor.“ Die Kundgebung war zuvor angemeldet worden. Zudem wiesen die Veranstalter darauf hin, die Abstandsregeln einzuhalten und Masken zu tragen, woran sich die Teilnehmer auch hielten.

Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten unter dem Motto "Im Gedenken gegenlenken. Mit Maske, Abstand und Anstand" am 16.02.2022 in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Nach etwa einer Stunde war die Kundgebung beendet. Die Störer blieben noch eine Weile rund um den Markt stehen – die Polizei verharrte noch einige Zeit lang im Stadtgebiet. „Nach Ende der Versammlung gab es keine polizeilichen Maßnahmen“, so Ariane Attrodt. Auf die Frage nach dem Unterschied zum Polizeieinsatz am Montag, erklärt die Polizeisprecherin: „Am vergangenen Montagabend erging eine Auflösungsverfügung gegen die nicht angemeldete Versammlung, da massiv gegen die Regelungen der aktuellen Eindämmungsverordnung verstoßen wurde.“

Teilnehmer halten Banner der VVN-BdA hoch

Neben dem Gedenken an die Corona-Toten hatten die Veranstalter am Mittwoch unter anderem auch das Verhalten des Jüterboger Bürgermeisters kritisiert und ihm ein Paktieren mit Neonazis vorgeworfen, weil er auf der Corona-Demo am 31. Januar eine Rede vor einem Banner der Jungen Nationalisten gehalten hatte. Am Mittwoch wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Wer mit Nazis spaziert, hat nichts kapiert“ gezeigt.

Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten unter dem Motto "Im Gedenken gegenlenken. Mit Maske, Abstand und Anstand" am 16.02.2022 in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Darauf zu sehen war das Logo der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), die in den aktuellen Jahresberichten des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht erwähnt wird, in den Berichten des bayerischen Landesamts jedoch seit mehreren Jahren immer wieder als linksextremistisch eingestuft wird. Auch der hessische Verfassungsschutz kam 2020 offenbar zu einer ähnlichen Einschätzung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pfarrer Tilman Wiarda ruft zum Dialog auf

Neben Tom Siedenberg ergriff auch Maritta Böttcher (Linke) das Wort. Die Stadtverordnete verlas einen vom Jüterboger Pfarrer Tileman Wiarda verfassten Zwischenruf, in dem er zum gemeinsamen Dialog miteinander in die Nikolaikirche einlädt, statt aufeinander loszugehen. Darüber hinaus erklärte Böttcher auch, dass sie gegen die Impfpflicht sei. Ihre Begründung: „Wer will das durchsetzen? Es lässt sich niemand abschrecken durch eine Strafgebühr und ich finde das auch den falschen Weg.“

Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten unter dem Motto "Im Gedenken gegenlenken. Mit Maske, Abstand und Anstand" am 16.02.2022 in Jüterbog. Quelle: Isabelle Richter

Gabriele Dehn (SPD) warb für demokratische Werte. Und dazu gehöre es laut der Stadtverordneten auch, die Meinung der Mehrheit zu akzeptieren – selbst wenn man andere Ansichten hat. „Wenn 75 Prozent der Bürger sich impfen lassen, dann muss ich doch erkennen, dass meine Meinung irgendwie falsch ist“, so Dehn.

Tom Ritter warnt vor Neonazis unter Montags-Spaziergängern

Auch der Luckenwalder Stadtpolitiker Tom Ritter (LÖS) meldete sich in Jüterbog zu Wort. Ritter sprach über heftige Einschüchterungsversuche bis hin zu Morddrohungen gegen ihn und andere Kommunalpolitiker und kritisierte, dass in den Telegramm-Gruppen, in denen zu den Montagsspaziergängen aufgerufen wird, „Holocaust relativierendes“ Material geteilt werde. Er sagte deshalb über die Corona-Demos: „Das sind getarnte und von Nazis unterwanderte Veranstaltungen. Nicht immer, aber oft.“ Laut Ritter befanden sich unter den Störern am Mittwoch auch ihm bekannte Neonazis, die vor zwei Jahren täglich zur selben Zeit an seinem Elternhaus vorbeimarschiert seien.

Unter den Gegendemonstranten am Mittwoch gab es aber auch Einzelpersonen, die ruhig und respektvoll das Gespräch zu den Veranstaltern suchten, um die unterschiedlichen Meinungen auszutauschen – auch wenn man dabei am Ende nicht auf einen gemeinsamen Nenner kam.

Von Isabelle Richter