Die Bundeswehr übergab eine gelbe Schleife an die Stadt Jüterbog. Damit wird die Verbundenheit von Armee und Kommune symbolisiert. Das Miteinander zeigt sich an verschiedenen Punkten.

Oberst Andreas Springer (l.) übergibt symbolträchtig die Gelbe Schleife an Danny Eichelbaum und Bürgermeister Arne Raue am Jüterboger Ortsschild in Richtung Markendorf. Quelle: Privat