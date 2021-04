Jüterbog

Bei der Aufstellung des Jahreshaushalts 2021 wagte es Jüterbogs Kämmerer René Wolter, von einer herabgesetzten Kreisumlage in Höhe von 40 Prozent auszugehen. Auf dieser Grundlage errechnete er zu erwartende Einnahmen und Ausgaben, was sich Jüterbog künftig leisten kann und was nicht, und was die Stadt wegen Geldmangels an wichtigen Investitionen um ein Jahr verschieben muss.

Eine Aufgabe, die sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber gewisse Glücksmomente kamen dann doch, als sich herauskristallisierte, dass nicht zuletzt auf Druck der kreisangehörigen Kommunen der Anteil der kommunalen Einnahmen, die an den Kreis abzuführen sind, von 42 auf 37,5 Prozent gesenkt wurden.

In der ursprünglichen Vorgabe hieß es, mit 41 Prozent Kreisumlage zu rechnen. Wolter nahm das auf seine Kappe und rechnete mit 40 Prozent. Nun sind es 37,5 Prozent und der Stadt stehen somit 386.000 Euro mehr zur Verfügung als angenommen. Gegenüber 41 Prozent wären es sogar 540.000 Euro. Wäre es – wie in den Vorjahren – bei 42 Prozent geblieben, dann hätte die Stadt sogar rund 690.000 Euro mehr an den Kreis abführen müssen.

Das Rathaus II in der Mönchenstraße soll von den Einnahmen saniert werden. Quelle: Hartmut F. Reck

Dennoch bleibt die Finanzlage der Stadt angespannt. „Mit der geringeren Kreisumlage wird der Haushalt nicht gerettet“, meinte Bürgermeister Arne Raue (WsJ) auf der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV). Allenfalls könne man damit die Verschuldung verringern. Immerhin sei es „ein starkes Signal des Kreistags“. Als „Wehrmutstropfen“ bezeichnete er aber das Abstimmungsverhalten „eines Teils der Jüterboger Abgeordneten“, die die Einwendungen der Stadt Jüterbog gegen den Kreishaushalt zurückgewiesen hätten. „Der Kreis hat wieder keine ordnungsgemäße Abwägung vorgenommen“, behauptete Raue, und er habe wieder nicht die Steuerkraft der Kommunen berücksichtigt. Damit nähme der Kreis der Stadt sechs Millionen Euro weg, so der Bürgermeister.

Defizit liegt bei 13.700 Euro

Nun lag am Dienstagabend der Entwurf der Haushaltssatzung für 2021 der SVV vor, die noch von einer 40-prozentigen Kreisumlage ausgeht. Demnach hat der Ergebnishaushalt ein Volumen von 25.116.800 Euro bei den ordentlichen Erträgen und 25.130.500 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen. Das Defizit liegt also bei 13.700 Euro. Mehr beziehungsweise weniger ging wohl nicht. Immerhin habe man bei der Erstellung des Haushalts verwaltungsintern schon auf Ausgaben von rund sechs Millionen Euro verzichtet, so Kämmerer Wolter.

Das kleine Defizit will man unter anderem damit ausgleichen, indem man bei den außerordentlichen Erträgen durch Grundstücksverkäufe 610.000 Euro einnehmen will bei gleichzeitig nur 71.000 Euro an außerordentlichen Aufwendungen. Das macht ein Plus von 539.000 Euro. Unterm Strich blieben 525.300 Euro. „Damit“, so ist Wolter zuversichtlich, „können wir uns den Haushalt genehmigen lassen.“

Voraussetzung ist aber der Verkauf des Gebäudes Töpfergasse 1 gleich hinter dem Rathaus. Die Einnahmen aus diesem Verkauf sollen für die Sanierung des Rathauses II in der Mönchenstraße verwendet werden. Außerdem ist ein Kredit von 1,3 Millionen Euro notwendig, um am Ende dieses Jahres auf eine „schwarze Null“ zu kommen. Dank der Einsparungen durch die nur noch 37,5-prozentige Kreisumlage sinkt dieser Kreditbedarf auf 914.000 Euro, womit die Kreditaufnahme genehmigungsfähiger sein dürfte, hofft Wolter.

Und damit sei auch die Sanierung der Schollschule „mit drin“ im Haushalt, für deren nächsten Bauabschnitt 300.000 Euro vorgesehen sind, so Wolter. Da die Baumaßnahme aber nicht bis zu den bevorstehenden Sommerferien organisiert werden können, werde der Betrag ins nächste Jahr hinübergenommen.

Von Hartmut F. Reck