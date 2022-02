Jüterbog

Ein Polizeieinsatz am späten Montagabend in der Jüterboger Innenstadt ist eskaliert. Aktuelle Videos im Netz zeigen die aufgeladene Stimmung zwischen Polizei und Demonstranten. Bereits am späten Montagnachmittag waren zahlreiche Polizeibusse angerückt. Auch Beamte auf Pferden waren in der Stadt unterwegs. Hintergrund war, dass es Hinweise auf eine unangemeldete Versammlung gab. Zu Beginn verlief der Einsatz noch ruhig – wenig später schlug die Stimmung um.

Ein Video wird in den sozialen Medien besonders häufig geteilt. Es zeigt eine Frau, die immer wieder auf die Beamten einredet und später von einem Polizisten geschubst wird, als sie sich ihm von der Seite nähert. Dann fällt die Frau auf die Zinnaer Straße, wo Polizisten auf Pferden entlangreiten. Ein Tier erschreckt sich und fängt an mit den Hinterbeinen zu treten. Das Pferd verfehlt den Kopf der Frau nur um wenige Zentimeter.

Tino Montag hat die Szene live miterlebt. Er lag zu dem Zeitpunkt auf dem Boden und wurde von Polizisten festgehalten. Noch am Dienstag hat er sichtbare Kratzer am Kopf. Der 41-Jährige sei geschockt vom Vorgehen der Polizei. Die Frau im Video ist seine Freundin. Der MAZ hat er erzählt, wie er die Szene erlebt hat.

Polizei und Demonstrant: Gegenseitige Schuldzuweisungen

„Ich war mit meinen zwei Brüdern, meiner Freundin und meiner Schwägerin beim Spaziergang. Wir sind eine Runde durch die Stadt gelaufen und wollten dann nur zu unserem Auto und nach Hause. Dann ging alles ganz schnell.“ Wie Montag berichtet, habe die Polizei sich ihm in den Weg gestellt und erklärt, man wolle seine Personalien aufnehmen. Das wollte er aber nicht, da er sich laut eigenen Angaben friedlich verhalten habe und die Versammlung gerade verlassen wollte. Dann sei er zu Boden gedrückt worden. Laut Montag habe seine Freundin versucht, die Situation zu erklären und darum gebeten, ihren Freund loszulassen.

Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz am Dienstag auf MAZ-Nachfrage mitteilt, habe die Polizei am Montag mehrfach versucht, die Lage ohne körperlichen Einsatz zu deeskalieren. Das sei aber nicht gelungen. Stattdessen hätten sich mehrere Gruppen im gesamten Innenstadtbereich verteilt, woraufhin Polizeibeamte mit der notwendigen Identitätsfeststellung für die Ahndung der Rechtsverstöße begonnen hätten.

Polizei: Einsatzkräfte wollten Personalien von Demonstrant feststellen

„Personengruppen wurden dazu durch die Einsatzkräfte aufgehalten und kontrolliert. Es wurden wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und der Eindämmungsverordnung Identitäten von mehreren Dutzend Personen festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet“, erklärt der Polizeioberkommissar.

Beim Vorfall in der Zinnarer Straße sei es aus Polizeisicht zu einem „tätlichen Angriff“ gegen die Polizeibeamten durch Tino Montag gekommen. Dieser sei daraufhin festgehalten worden, um seine Identität zu klären und ein Strafverfahren einzuleiten. Zwei weitere Personen – laut Tino Montag handelte es sich um seine beiden Brüder – versuchten ihn laut Polizei zu befreien und wurden dann ebenfalls festgehalten. Dabei sei es zu weiteren Widerstandshandlungen gekommen.

Parallel dazu habe die Freundin von Tino Montag mehrfach die polizeilichen Amtshandlungen gestört – trotz wiederholter Aufforderung, ihre Störungen einzustellen und den Ort zu verlassen. Das ist auch in einigen Videos vom Abend zu sehen. Ebenfalls zu erkennen ist auch, wie sie um sich schlägt. Dann kam es zu der vielfach im Netz geteilten Szene.

Jüterboger Stadtverordnete äußern sich zu den Szenen bei der Demo

Laut Polizeiangaben blieben die Störerin, das Polizeipferd und dessen Reiter unverletzt. Weiter erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz: „Im Rahmen der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen wurden bei den Störern Reizgas und eine Schutzweste sichergestellt.“

Tino Montag bestreitet, dass er und seine Begleitung aggressive Absichten haben. Ihnen ginge es bei den Spaziergängen nur darum, zu zeigen, dass man mit der Corona-Politik der Bundesregierung nicht einverstanden sei. Tino Montag, sagt, er stelle sich politisch auf keine Seite – es gehe ihm um die Sache. „Ob grün, rot, schwarz, geimpft oder ungeimpft – wer dort mitläuft, ist mir egal. Da frage ich doch nicht bei jedem nach. Ich möchte einfach mein normales Leben zurück und bin gegen eine Spaltung.“

Versammlungsteilnehmer Tino Montag sprach am Dienstag mit der MAZ darüber, wie er die Szenen am Montag erlebt hat. Quelle: Isabelle Richter

Auch der Stadtverordnete Max Theilemann (AfD) hat die Szene am Montagabend mitbekommen. Er sagt der MAZ, er halte den jüngsten Polizeieinsatz für überzogen. Die Beamten seien „zu heftig“ vorgegangen und hätten nicht dafür gesorgt, dass sich die Gemüter beruhigen. Andererseits erklärt er zur Szene mit dem Pferd: „Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das vom Polizisten mit Absicht war, aber das geht trotzdem nicht.“

Danny Eichelbaum (CDU): Versammlungsrecht ist hohes Gut

Laut Danny Eichelbaum (CDU/BV) hätten viele Jüterboger die Szenen am Montag irritiert. Sie müssen aufgeklärt werden, so der Stadtverordnetenvorsitzende. Er teilt der MAZ mit: „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Jeder hat das Recht, sich zu versammeln, Versammlungen müssen aber angemeldet werden und jeder muss sich an Recht und Gesetz halten. Wir sind und bleiben eine friedliche Stadt.“ Laut Maritta Böttcher (Linke) soll die Kundgebung am Mittwochabend zum Gedenken an die Corona-Toten trotz der jüngsten Ereignisse stattfinden. Man habe man dazu Rücksprache mit der Polizei gehalten und werde „alles Mögliche unternehmen, damit die Kundgebung friedlich und ohne Störungen stattfinden kann“.

Polizei prüft den Vorfall in Jüterbog

Die Polizei prüft derweil die Szenen von Montag. „Dabei wird auch das Handeln der Polizeibeamten geprüft und der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Bewertung vorgelegt. Sollte dabei ein mögliches Fehlverhalten der Polizeibeamten und dadurch ein mögliches Amtsdelikt erkennbar werden, wird es zur Bearbeitung an das Landeskriminalamt abgegeben“, so Oliver Bergholz dazu.

Zudem prüfe die Versammlungsbehörde gegenwärtig, inwiefern das Nichtbeachten der Eindämmungsverordnung durch die Mehrheit der Versammlungsteilnehmer und der gewalttätige Angriff auf Polizeibeamte im Nachgang der nichtangemeldeten und in der Folge aufgelösten Versammlung am 14. Februar ein Versammlungsverbot zur Folge haben kann.

Von Isabelle Richter