Jüterbog

Schule ist mittlerweile mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Kinder und Jugendliche verbringen dort einen Großteil ihres Alttages und treffen dort täglich ihre Freunde. Das Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasium versucht sich deshalb immer wieder weiterzuentwickeln und den Schülern verschiedene Möglichkeiten zu bieten, außerhalb der Unterrichtsstunden auch ihre persönlichen Interessen auszuleben.

Um immer wieder neue Angebote zu schaffen, braucht es allerdings das nötige Kleingeld. Unterstützung bekommt die Schule bereits seit Jahren durch den eigenen Förderverein. Um in Zukunft noch spontaner reagieren zu können, wurde zum Jahresanfang außerdem der „Club 100“ gegründet. Dabei sollen private Sponsoren oder Unternehmen aus Jüterbog und Umgebung pro Jahr ein zusätzliches Budget in die Kasse spülen und damit aktiv die Qualitätsentwicklung an der Schule voranzutreiben. Im Gegenzug genießt die exklusive Fördergemeinschaft eine besondere Aufmerksamkeit.

Ehemalige können das Jüterboger Gymnasium weiterhin unterstützen

„Wir wollen hundert Personen oder Firmen finden, die uns jährlich mit mindestens 100 Euro unterstützen“, erklärt Schulleiter Sebastian Möller. Dabei richte man sich bewusst auch an ehemalige Schüler des Jüterboger Gymnasiums. Die Absolventen, die heute Pilot, Anwalt oder Handwerksmeister sind, haben zum Teil noch immer eine enge Verbindung zu ihrer früheren Schule. Immerhin haben sie dort einen wichtigen Teil ihres Lebens verbracht. Diese Verbindung möchte das Gymnasium nutzen. „Die ersten vier Mitglieder haben wir schon“, berichtet Sebastian Möller.

Ein entsprechender Flyer zum „Club 100“ mit allen Informationen wird demnächst veröffentlicht. Infos gibt es bald auch auf der Webseite. Quelle: Isabelle Richter

Perspektivisch gesehen, soll sich der Club 100 in den nächsten drei Jahren entwickeln. „Wir haben nach einer Alternative zur Mitgliedschaft im Förderverein gesucht“, so der Schulleiter zum Hintergrund. „Denn mit dem Förderverein sind zum Beispiel auch regelmäßige Sitzungen verbunden und dafür hat nicht jeder Zeit oder ist vor Ort.“ Darüber hinaus realisiere der Verein die meisten Projekte, in dem zusätzlich Fördermittel beantragt werden. Der Prozess bis zu einem positiven Bescheid dauert jedoch einige Zeit. Zudem gibt es nicht immer die passenden Programme für die aktuellen Bedürfnisse des Gymnasiums.

Wunschliste am Goethe-Schiller-Gymnasium ist lang

„Durch den Club 100 haben wir ein jährliches Extrabudget mit dem wir kurzfristig reagieren können“, erläutert Sebastian Möller das neue Fördermodell. Zu den aktuellen Wünschen seiner Schule zählen etwa eine Lichttraverse für die Aula und ein Beamer. Auch ein neuer Flügel wird benötigt. Mehr gemütliche Sitzmöglichkeiten kann sich der Schulleiter ebenso vorstellen, damit die Schüler den Tag auch am Nachmittag entspannt ausklingen lassen können. Denn im Stadtzentrum selbst gibt es für Jugendliche nur wenige Anlaufpunkte.

„Wir wollen mit diesem Budget praktisch all das finanzieren, wo der Träger sagt, das geht nur langfristig und wir aber kurzfristig Geld brauchen“, sagt Sebastian Möller. Neben materiellen Anschaffungen sollen mit den Mitteln aber auch Veranstaltungen geplant und realisiert werden.

Schulleiter: Nur Eigeninitiative und Kreativität können Schule in Jüterbog voranbringen

Zu diesen erhalten die Clubmitglieder wiederum automatisch eine Einladung. Das sei ein exklusiver Vorteil der Mitgliedschaft. So müssen sie sich etwa für das beliebte Weihnachtskonzert mit begrenzter Platzzahl keine Karten reservieren. Darüber hinaus werden die Sponsoren auf der Homepage und bei Veranstaltungen namentlich als besonderer Unterstützer der Schule ausgewiesen. Nebenbei erhalten sie zudem regelmäßige News vom Goethe-schiller-Gymnasium. Das ist gerade für Ehemalige interessant.

Um die Schule weiter voran zu bringen, nehme man laut Sebastian Möller auch in Kauf, noch mehr Zeit nebenbei zu investieren. Er erklärt: „Wir haben uns das vorher genau überlegt, weil diese Sache auch gepflegt werden muss, was wieder zusätzlichen Aufwand bedeutet.“ Ohne Eigeninitiative und kreative Ideen sei eine Entwicklung aber nur schleppend möglich, so der Schulleiter.

Info: Wer sich für eine Mitgliedschaft im „Club 100“ interessiert, kann sich unter den bekannten Kontaktdaten an das Gymnasium wenden. Mehr dazu wird demnächst auch auf der Schulwebseite unter www.gsgym.de veröffentlicht.

