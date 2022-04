Jüterbog

Der Seniorenbeirat ist wieder vollzählig. In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend hatten sich gleich zwei Bewerber zur Wahl gestellt. Am Ende fiel die Wahl zwischen Sonja Lingemann und Hardy Wessely mit sieben zu zwölf Stimmen auf den männlichen Anwärter.

Beide Bewerber bringen gute Voraussetzungen mit

Wessely ist in Jüterbog längst kein Unbekannter mehr ist. Er war über viele Jahre für den inzwischen aufgelösten Behindertenverband Jüterbog/Niederer Fläming tätig und dort auch über längere Zeit Vorsitzender. Über seine weiteren Tätigkeiten erklärte der Jüterboger den Stadtverordneten: „Aktuell arbeitete ich ehrenamtlich in der Begegnungsstätte vom Nachbarschaftsheim und bringe mich dort mit ein.“ Hardy Wessely kennt auch die Arbeit im Seniorenbeirat. Als Gast hat er die bisherigen Sitzungen schon regelmäßig verfolgt.

Auch Sonja Lingemann hinterließ bei den Stadtverordneten einen guten Eindruck. Die leidenschaftliche Altenpflegerin würde sich gerne für die Senioren der Stadt engagieren, da sie deren Sorgen und Nöte kennt. Die Bewerberin zeigte sich bei ihrer Vorstellung motiviert. Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hatte deshalb erklärt, dass man sich auch über ihr Engagement im Seniorenbeirat freuen würde – auch, wenn sie aktuell noch kein direkt gewähltes Mitglied ist. Sonja Lingemann signalisierte nach der Wahl, dass ihr Engagement nach wie vor da sei.

Von Isabelle Richter