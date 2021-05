Jüterbog

Kein Wort dürfte im letzten und in diesem Jahr weltweit öfter genannt worden sein wie der Name Corona. Dass der im Lateinischen für Krone oder Kranz stehende Begriff schon vor mehr als eintausend Jahren eine besondere Rolle spielte, soll bei einer Pilgerwanderung zu Ehren der Heiligen Corona im Mittelpunkt stehen, zu welcher der Heimatverein Jüterboger Land am 15. Mai einlädt.

„Die Idee dazu stammt von unseren Freunden der Zollwache Trebbin, die eine Anregung der Schweizer St.-Georg-Gesellschaft aufgegriffen haben, in zeitlicher Nähe zum St.-Corona-Tag eine solche Wanderung zu initiieren“, erzählt Heimatvereins-Chef Jörg Podzuweit. Der 14. Mai gilt dort seit dem frühen Mittelalter als Ehrentag der Schutzpatronin der Schatzgräber, Metzger und Viehzüchter. Um die ihr teilweise auch nachgesagte Bedeutung als Schutzpatronin gegen Seuchen streiten sich die Historiker bis heute.

Das Gipfelkreuz als Ziel

Nicht ganz so ernst angehen wie die Gelehrten wollen die Heimatfreunde ihre Pilgerwanderung. Als Strecke dafür ausgedacht haben sie sich den bei Wanderern seit langem beliebten, etwa 13 Kilometer langen Spitzbubenweg, der vom Jüterboger aus Bahnhof am Blanken Teich, am ehemaligen Gut Waldau vorbeiführt, bevor es an Stadtmauerresten und alten Wehrtürmen in die gut tausendjährige Stadt hinein geht. Enden soll die Pilgerwanderung am Fuße des Wasserturms auf dem Wasserturmberg in der Weinberge, wo sich auch ein Gipfelkreuz befindet, was den symbolischen Charakter des Pilgerns wirkungsvoll unterstreichen wird.

Treff ist um 10.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, die eigentliche Wanderung beginnt um 11 Uhr, wobei die Teilnehmer in kleineren Gruppen unterwegs sein werden. „Zum einen, weil wir damit den Bestimmungen der Eindämmungsverordnung am besten Rechnung tragen können, zum anderen, weil auch echte Pilger entweder alleine oder bestenfalls in kleineren Gruppen unterwegs sind“, erläutert Podzuweit den Ablauf. Anders als ihre historischen Vorbilder, müssen Spitzbuben-Wanderer den Tag nicht bei Wasser und Brot verbringen, sondern können unterwegs ein kleines Imbissangebot genießen.

Kleine Corona-Ansprache vor dem Auseinandergehen

Am Gipfelkreuz wollen die Heimatfreunde dann ihre Gäste nach einer kleinen Ansprache über die Bedeutung der Schutzpatronin verabschieden. Fest zugesagt haben ihre Teilnahme bereits die Historiendarsteller der Zollwache Trebbin und der Berliner Rittergilde, die schon mehrfach bei Veranstaltungen des Heimatvereins in Jüterbog zu Gast waren – wie zum Beispiel dem Fürstentag. Die Wanderung soll in Form eines Videos und einer Fotodokumentation festgehalten werden und später auf der Webseite der Schweizer Initiatoren zusammen mit Beiträgen von ähnlichen Aktionen aus aller Welt zu sehen sein.

Auch mit einer zweiten Aktion nehmen die Mitglieder des Heimatvereins den Spitzbubenweg ins Visier. Der Mitte April als Corona-Vorsichtsmaßnahme abgesagte Stadtputz-Termin soll zwei Wochen nach der Pilgerwanderung, also am 29. Mai, nachgeholt werden. Mit Greifzange und Müllsäcken wollen sie auf einigen Teilabschnitten des Rundweges die traurigen Hinterlassenschaften achtloser Zeitgenossen beseitigen und hoffen auf möglichst viele Unterstützer. Treff ist um 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

