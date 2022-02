Jüterbog

Um die festlichen Vorbereitungen für das 850. Stadtjubiläum in zwei Jahren soll sich künftig der Heimatverein „Jüterboger Land“ kümmern. Dem haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung mit der Aufhebung eines Beschlusses von Februar 2020 zugestimmt. Anlass dafür war ein Antrag der Fraktionen SPD, Linke und BBJ. Damals war die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Stadtfestes 2024 unter der Bedingung beschlossen worden, dass diese aus jeweils einem stimmberechtigten Stadtverordneten jeder Fraktion sowie interessierten Bürgern ohne Stimmrecht bestehen soll.

Mitwirkende wollen bei der Planung des Jubiläums mitbestimmen

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen und getan hat sich seitdem fast nichts. Wie die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriele Dehn jetzt erklärte, laufe der Stadt die Zeit davon. Ein Grund dafür, dass die Arbeit ins Stocken geraten ist, sei wohl, dass die Mitwirkenden auch Verantwortung übernehmen wollen. So wäre etwa der Heimatverein bereit, die Vorbereitungen zu unterstützen – allerdings nicht unter dem 2020 gefassten Beschluss. „Wer aktiv an der Organisation und Gestaltung des Festes mitwirkt und seine Freizeit opfert, muss Stimmrecht besitzen“, so Dehn zur Begründung des jüngsten Antrages. Da der Heimatverein als Organisator und Gestalter des Fürstentages mit Unterstützung der Händler und der Stadt bereits bewiesen habe, dass er solchen Großveranstaltungen gewachsen sei, solle dieser nun übernehmen.

Zur Arbeitsgruppe erklärte Uwe Meyer (CDU/BV), dass die Arbeit wegen der Coronapandemie ein wenig eingeschlafen sei, da regelmäßige Treffen nicht mehr möglich gewesen seien. Dass kein Interesse mehr bestehe, sehe er nicht. Er erklärte sich bereit, die Protokolle aus den ersten zwei Sitzungen zu übergeben, mit dem Kommentar: „Wenn Sie meinen, Sie haben es besser im Griff.“

Gabriele Dehn erwiderte darauf, dass die ersten zwei Treffen eher ernüchternd waren und keines der stimmberechtigten Mitglieder dazu bereit war, sich den Hut aufzusetzen. „So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen“, so Dehn. Bürgermeister Arne Raue (WsJ) sagte daraufhin abschließend: „Ich denke, es ist eine gute Idee, hier jetzt einen Cut zu machen.“ Aus seiner Sicht spreche nichts dagegen, die Aufgabe dem Heimatverein zu überlassen. Dieser habe mit der gesammelten Erfahrung „die besten Voraussetzungen“ für die Organisation eines solchen Großevents, so Raue.

Von Isabelle Richter